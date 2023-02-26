الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| مسلسلات رمضان 2023 والتشكيل المتوقع لمباراة توتنهام ضد تشيلسي

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدرت مجموعة من الأخبار الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، عمليات البحث بالمحرك الإلكتروني «جوجل» خلال الساعات الماضية، وترصد «الدستور» أبرزها في السطور التالية، من خلال نشرة «لو فاتك الترند».

مسلسلات رمضان 2023.. قائمة أعمال الـ15 حلقة على قنوات المتحدة

مسلسلات رمضان

تشهد دراما رمضان 2023 رواجًا كبيرًا، حيث تستعد الشركة المتحدة لعرض وجبة درامية متنوعة ودسمة خلال الموسم الرمضاني المقبل وتتنوع المسلسلات الدرامية المقرر عرضها خلال الماراثون الرمضاني بين أعمال ذات الـ30 حلقة وأخرى تتكون من 15 حلقة فقط.

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التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023

التشكيل المتوقع لمباراة

التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة.

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أسراب الناموس.. شكاوى تثير الذعر وتحذيرات متداولة بلا أي بلاغ رسمي

اسراب الناموس

مازال أمر انتشار أسراب الناموس على الطريق الدولي يتسبب في ذعر عدد كبير من سائقي السيارات، مرورا بهذا الطريق، موصين بعضهم البعض بضرورة توخي الحذر.

أثيرت أزمة انتشار أسراب الناموس المخيف على مواقع التواصل الاجتماعي مع انتشار صور غريبة لهجوم كميات كبيرة من الناموس على السيارات.

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حالة الطقس في مارس 2023

الطقس

أخبار حالة الطقس في مارس 2023 من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث على محركات الإنترنت في الساعات الأخيرة.

وترتفع عمليات البحث بشكل مكثف عبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية.

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ارتفاع طفيف لأسعار البترول وخام برنت يسجل 83.16 دولار

البترول

 سجلت أسعار البترول، اليوم، ارتفاعا طفيفا، وذلك بعد الركود الذي شهدته الأسعار هذا الأسبوع في ضوء اتجاهات الهبوط في الأسواق نظرا لارتفاع المخزونات فى الولايات المتحدة الأمريكية.

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مسلسلات رمضان 2023 مباراة توتنهام ضد تشيلسي اسراب الناموس حالة الطقس الطقس

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

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