الأحد 26 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المبعوث الأممى لليبيا يقدم إحاطة لمجلس الأمن بشأن التطورات السياسية والأمنية

المبعوث الأممي لليبيا
المبعوث الأممي لليبيا

يعقد مجلس الأمن الدولي، غدًا، جلسة حول ليبيا يقدم خلالها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، إحاطة عن التطورات السياسية والأمنية والإنسانية، تعقبها مشاورات مغلقة بشأن الوضع بالبلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية، اليوم الأحد، بأن المبعوث الأممي سيقوم خلال هذه الجلسة بإطلاع الأعضاء على جهوده لتسهيل الاتفاق على خارطة طريق جديدة للانتخابات.

يذكر أن جلسة الغد ستركز على تطورات المسار العسكري، إضافة إلى الوضع الإنساني وحقوق الإنسان وفقًا لتقرير الأمين العام.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في اجتماع للجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا، الذي عُقد في 17 فبراير الجاري، إن ممثله الخاص يعمل على إشراك الأطراف المعنية بالاتفاق على أساس دستوري لإجراء الانتخابات بحلول نهاية هذا الشهر؛ تحقيقًا لهذه الغاية.

ليبيا مجلس الأمن الاممي المبعوث الأممي باتيلي السياسية

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وائل لطفي

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