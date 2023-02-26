مصر في الصحف الدولية| المنيا تكشف تاريخ مصر القديمة.. وأسرار توقف بناء الأهرامات

سلطت الصحف الدولية خلال الساعات الماضية، الضوء على اكتشاف مجموعة من المقابر الفارسية والرومانية والقبطية في مصر، حيث انها تحمل الكثير من غموض التاريخ الفرعوني وبعض من أسراره، فضلا عن شكل الحياة في العصور المصرية القديمة، فضلا عن توقف بناء الاهرامات في مصر والتي تعتبر واحدة من التحف المعمارية.

وتحدث الصحف الدولية أيضاً عن أن مصر من أقدم 7 دول في العالم، حيث تعد دولة عريقة بتاريخها الغني وثقافتها، وتعد بمثابة متحف تاريخي عالمي مفتوح، حيث تميزت مصر بعظمة مكانتها وآثارها ومواقعها الأثرية الفريدة بها بالإضافة الى كتاب الموتى الذي يعود إلى فترة الحضارة المصرية القديمة، كما تحدثت عن متحف فيلد الذي يضم أكبر معرض للمومياوات المصرية في الولايات المتحدة الامريكية.

المنيا تكشف رؤى مصر القديمة وتاريخها الغني

سلطت مجلة "انشيت أورجنيز" الأيرلندية، الضوء على اكتشاف مجموعة من المقابر الفارسية والرومانية والقبطية في مصر، مشيرة إلى أنها تحمل الكثير من غموض التاريخ الفرعوني وبعض من أسراره، فضلا عن شكل الحياة في العصور المصرية القديمة، وكيف تأثر المصريين القدماء، بالعديد من الحضارات مثل الرومان والأقباط والفرس، حيث تشتهر مصر بثروة من المعالم القديمة والمواقع الآثرية التي تقدم رؤى قيمة عن التاريخ الغني للمنطقة..أقرأ المزيد

لماذا توقف الفراعنة عن بناء الأهرامات؟

أكد موقع "أوريجنال نيوز بريك" الدولي، أن الأهرامات في مصر، تعتبر واحدة من التحف المعمارية وصروخ فريدة محيرة للعديد من علماء الآثار، لما تحمله من عظمة الهندسة التي أتقنها المصريون القدماء، كما أنها تحمل أبرز وأكبر أسرار الحضارة الفرعونية، حيث تظل الأهرامات الكبرى رموزًا مميزة لقوتهم وثروتهم ومعتقداتهم الدينية.. أقرأ المزيد

مصر من أقدم وأعرق 7 دول في العالم

أكد موقع "روز تورزيم نيوز" (rus tourism news) الأوكراني، أن مصر تعد من أقدم 7 دول في العالم، فهي دولة عريقة بتاريخها الغني وثقافتها، وتعد بمثابة متحف تاريخي عالمي مفتوح، حيث تميزت مصر بعظمة مكانتها وآثارها ومواقعها الأثرية والصروح الفريدة بها وثقافتها المزدهرة، بالإضافة إلى وجود نهر النيل الذي يشق أرضها لقيام حضارة عريقة بها، ولذلك يعد تاريخ مصر من أطول التواريخ المستمرة لدولة في العالم لما يزيد عن 7000 عام قبل الميلاد، كل هذا أدى إلى قيام حضارة عرفت بأنها من أقدم الحضارات في التاريخ الإنساني.. أقرأ المزيد



كتاب الموتى يكشف أسرار الطقوس الدينية

قال موقع "أوريجنال نيوز بريك" الدولي، إن كتاب الموتى الذي يعود إلى فترة الحضارة المصرية القديمة، تقدم رمزيته المعقدة ومعتقداته لمحة عن عالم غامض وعميق في الوقت ذاته، وتعتبر أحد النصوص المصرية القديمة من أهم الإكتشافات الأثرية عبر التاريخ، والأكثر إثارة وغموضًا على الإطلاق.. أقرأ المزيد

متحف فيلد يضم أكبر معرض للمومياوات المصرية

سلط موقع "ذا ترافيل" الكندي، الضوء على متحف فيلد في شيكاغو والذي يضم أكبر معرض للمومياوات المصرية القديمة في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن الحضارة المصرية القديمة تعتبر مصدر لإلهام البشر على كوكب الأرض وفي جميع انحاء العالم، حيث أن المعتقدات والعالم السفلي وأسرار التحنيط للمومياوات عند القدماء المصريين لاتزال تزهل العالم بغموضها وأسرارها.. أقرأ المزيد