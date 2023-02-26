برلماني يطالب بمحاسبة اتحاد الكرة على فشله في إدارة المنظومة

انتقد النائب عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب، طريقة إدارة اتحاد الكرة للمنظومة الرياضية في مصر، وهو ما تسبب في تراجع مستوى المنتخبات والأندية المصرية التي فشلت مؤخرا في تحقيق نتائج جيدة.

وأكد لاشين، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن النتائج المخيبة للآمال لمنتخب الشباب في بطولة أمم إفريقيا وتعرضه للهزيمة برباعية نظيفة على أرضه ووسط جمهوره، وعدم إحرازه أي هدف طوال 3 مباريات يثير المزيد من علامات الاستفهام حول مستقبل الكرة المصرية، لا سيما أن منتخب الشباب هو النواة للمنتخب الأول.

وأضاف أن الجماهير المصرية عاشت ليلة حزينة أمس بعد هزيمة منتخب الشباب، وخسارة الزمالك أمام الترجي، وتعادل الأهلي على أرضه ووسط جمهوره، مطالبا بمحاسبة اتحاد الكرة على فشله في إدارة المنظومة وعدم وضعه خطة لتطوير المنتخبات أو أندية كرة القدم أصحاب الجمعية العمومية للاتحاد.

وأشار إلى أنه سيتقدم بسؤال عاجل للمسؤولين عن منظومة كرة القدم للتحقيق في خروج منتخب الشباب بهذا الشكل المهين الذي أحزن الجماهير العاشقة لكرة القدم ومنتخب بلادها، لافتا إلى أن كرة القدم ليست مجرد لعبة ولكنها تشغل اهتمام قطاع كبير من المصريين .