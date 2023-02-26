متحف فيلد في شيكاغو يضم أكبر معرض للمومياوات المصرية في الولايات المتحدة

سلط موقع "ذا ترافيل" الكندي، الضوء على متحف فيلد في شيكاغو والذي يضم أكبر معرض للمومياوات المصرية القديمة في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن الحضارة المصرية القديمة تعتبر مصدر لإلهام البشر على كوكب الأرض وفي جميع أنحاء العالم، حيث إن المعتقدات والعالم السفلي وأسرار التحنيط للمومياوات عند القدماء المصريين لا تزال تزهل العالم بغموضها وأسرارها.



وقال الموقع، إن مدينة شيكاغو بها أهم المتاحف التاريخية مثل متحف فيلد الذي يضم أكبر معرضاً مذهلا للمومياوات المصرية القديمة في البلاد، حيث يعتبر من بين أفضل مناطق الجذب في شيكاغو من عجائبها الطبيعية التي غالباً ما يغفلها العديد من الزوار والمقيمين، ويهتم المعرض بالغرض من التحنيط في مصر القديمة ودور الممارسة في المعتقدات حول الحياة بعد الموت، بالاستفادة من مجموعات المتحف المصرية الرائدة عالمياً.



وبحسب الموقع الكندي، تعتبر مدينة شيكاغو مدينة الجذب والأنشطة السياحية والأماكن الطبيعية والحدائق الهادئة والمنتزهات والشواطيء الخلابة، وبها أهم المتاحف التاريخية مثل متحف فيلد للمومياوات المصرية الذي يضم أكبر معرض للمومياوات المصرية القديمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

متحف فيلد غني بالتاريخ

ووصف الموقع الكندي متحف فيلد بأنه من العجائب الطبيعية في البلاد، حيث يتميز المتحف بتاريخ غني ورائع يشهد على أعظم الحضارات في العالم، ودليل واضح على الحضارة المصرية القديمة، كما أنه يمكن للزوار مشاهدة معرض "داخل مصر القديمة" الذي يضم نسخة طبق الأصل من مقبرة مصرية، مما يجعلها أكبر مجموعة مومياء في الولايات المتحدة.



وأضاف الموقع الكندي، أنه في رحلة استكشافية يمكن مشاهدة تيريكس أكبر ديناصور تم اكتشافه ووضعه في هذا المتحف الميداني في شيكاغو أيضًا، ويبلغ طول تيريكس 40 قدمًا تقريبًا، بالإضافة إلى زيارة شواطئ شيكاغو والتي تعد من أكثر الأماكن الهادئة والأحلام في شيكاغو.