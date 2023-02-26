منتجات معرض ديارنا 2023.. مصر بتتكلم حرفي

منتجات معرض ديارنا 2023.. من الكلمات الأكثر بحثا خلال الساعات القليلة الماضية من ملايين المواطنين، وذلك للتعرف على كافة المنتجات اليدوية والتطريز الكروشية والأشغال اليدوية والحرف التراثية ضمن معرض ديارنا، والذى تم افتتحته وزيرة التضامن الاجتماعي، تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، في القاهرة الجديدة بمشاركة العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والاتحاد الأوربى.

منتجات معرض ديارنا 2023

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة نيفين القباج، بعد إرتفاع معدلات الاستعلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر والفيس وشبكة الإنترنت، عن كافة فعاليات ومنتجات معرض ديارنا 2023، وذلك في نسخته 65 والذى يستمر حتى 11 مارس المقبل، لتوفير كافة المنتجات اليدوية والحرف التراثية للمواطنين.

كذلك، يتيح معرض ديارنا، عرض آلاف المنتجات اليدوية والتراثية بمشاركة 400 عارض وبائع من أبناء 20 محافظة مصرية على مساحة 2800 متر مربع في كايرو فيستيفال سيتى بالقاهرة الجديدة، حيث يفتخ أبوابه للجمهور لمدة 12 ساعة بداية من العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.



أبرز منتجات معرض ديارنا 2023

كما يضم معرض ديارنا 2023، العديد من الأنشطة والفعاليات والورش التدريبية التى تنظمها آلاف الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والتى تتضمن ورش تعليم الحرف اليدوية والتطريز الكروشية والاشغال اليدوية والتراثية والزخرفة والتزيين.

وأيضا يتضمن معرض ديارنا عدة منتجات مختلفة، وصناعة الإكسسوارات المنزلية بخلاف الخدمات المصرفية لعدة بنوك ومظاهر ترفيهية للجمهور، وصناعات السجاد اليدوي والكليم.

كذلك، من ضمن منتجات معرض ديارنا 2023، المنسوجات القطنية والملابس الجاهزة التراثية ومختلف أنواع المفروشات المنزلية وأدوات التجميل والاكسسوار.

شوارع معرض ديارنا 2023 لعرض الحرف اليدوية

فى السياق، يشهد معرض ديارنا في كايرو فيستيفال سيتى بالتحنع، عرض منتجات مختلفة منها صناعات الجلود وشغل الزخرفة على النحاس والخشب والحجارة، مع إطلاق أسماء أشهر صناع الحرف اليدوية والتراثية على شوارع معرض ديارنا 2023، ومن كان لهم دور كبير في الصناعة اليدوية والتراثية على مدار التاريخ.

فى النهاية، يتم إقامة معرض ديارنا سنوياً لإلقاء الضوء على كافة المنتجات اليدوية والتراثية والزخرفة ، وأيضًا الفنون الشعبية بمختلف المحافظات ومنها واحة سيوة ضيف شرف المعرض هذه الدورة، بجانب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر ، والقاء الضوء على أبرز المنتجات البدوية والإفريقية.