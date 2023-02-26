الأحد 26 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

في إفصاح للبورصة.. «إيكمي الطبية» تتحول للربحية خلال 2022

البورصة
البورصة

كشفت المؤشرات المالية للشركة الدولية للصناعات الطبية إيكمي، عن العام الماضي، تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 664.5 ألف جنيه في 2022، مقابل 91.33 ألف جنيه خسائر خلال 2021، وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 11.97 مليون جنيه، مقابل 1.07 مليون جنيه  في 2021.

يشار إلى أن  الشركة الدولية للصناعات الطبية إيكمي، سجلت صافي خسارة بلغ 567.2 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل 381.2 ألف جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 3.01 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 963.81 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

المؤشـرات الماليــة القوائم المالية تسعة اشهر المجمعة المالية للصناعات الطبية لقوائم المالية لما

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

محافظ مطروح يدشن المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج

افتتاح 3 منافذ لفرز القمامة من المنبع في دمنهور وأبو المطامير

شعبة الأشعة باتحاد الصناعات: ملتزمون بتحمل الجزء الأكبر من ارتفاع التكاليف التشغيلية

المؤبد لسائق خطف طفلا واعتدى عليه في الفيوم

توزيع 200 قطعة أثاث منزلي وأجهزة كهربائية للأسر الأولى بالرعاية في الغربية

وزير العدل يُناقش تقرير الحقوق المدنية والسياسية بالأمم المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

جمال-أسعد

التدين والسلوك الاجتماعى

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

ماجد حبته

مهزلة التمويل المناخى

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال الإسرائيلى استولى على 193 دونمًا فى «أريحا»

بمشاركة 160 ألف محتج.. مظاهرات ضد حكومة نتنياهو فى إسرائيل