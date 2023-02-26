في إفصاح للبورصة.. «إيكمي الطبية» تتحول للربحية خلال 2022

كشفت المؤشرات المالية للشركة الدولية للصناعات الطبية إيكمي، عن العام الماضي، تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 664.5 ألف جنيه في 2022، مقابل 91.33 ألف جنيه خسائر خلال 2021، وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 11.97 مليون جنيه، مقابل 1.07 مليون جنيه في 2021.

يشار إلى أن الشركة الدولية للصناعات الطبية إيكمي، سجلت صافي خسارة بلغ 567.2 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل 381.2 ألف جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 3.01 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 963.81 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.