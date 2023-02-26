الأحد 26 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

التاريخ ينحاز إلى تشيلسى ضد توتنهام قبل قمة الدورى الإنجليزى

مباراة توتنهام وتشيلسي
مباراة توتنهام وتشيلسي

تنطلق، اليوم الأحد، القمة النارية بين ناديي توتنهام هوتسبير وتشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره تشيلسي في "ديربي لندن" على ملعب "توتنهام"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، في الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، وفي الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

 

تاريخ مواجهات توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات توتنهام وتشيلسي، قبل القمة المرتقبة في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 145 في تاريخ مواجهات توتنهام وتشيلسي في جميع البطولات.

- والتقى الفريقان في 144 مباراة، حقق خلالها توتنهام هوتسبير الفوز في 39 مباراة، مقابل 69 انتصارًا لفريق تشيلسي، بينما تعادلا في 36 مواجهة.

- خلال هذه المباريات، سجل لاعبو توتنهام 188 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 245 هدفًا من لاعبي تشيلسي.

-  وعلى الصعيد المحلي، فقد التقى الفريقان في 61 مباراة، حقق خلالها توتنهام هوتسبير الفوز في 7 مباريات، مقابل 33 انتصارًا لفريق تشيلسي، بينما تعادلا في 21 مواجهة.

- خلال هذه المباريات، سجل لاعبو توتنهام 57 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 110 أهداف من لاعبي تشيلسي.

- وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين، قد أقيمت يوم 14 أغسطس الماضى، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي 2022/ 2023، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2- 2.

 

ترتيب توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

- يتواجد فريق توتنهام هوتسبير، تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث برصيد 49 نقطة.

- بينما يتواجد فريق تشيلسي، تحت قيادة المدرب جراهام بوتر، حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، خلف ليفربول صاحب المركز السابع برصيد 36 نقطة.

توتنهام تشيلسى الدورى الانجليزى توتنهام وتشيلسي تاريخ مواجهات البريميرليج

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

رئيس مدينة بورفواد: حملات مكبرة لرفع الإشغالات وضبط فارزي القمامة

وكيل زارعة الغربية: نظام الري الحديث يوفر 40% من الأسمدة والطاقة والمياه

في يومها الأول.. «حقك تنظمي» بالشرقية تقدم خدمات لـ 11353 منتفعة

مجلس أمناء الحوار الوطنى يواصل اجتماعاته اليوم.. ومصادر: انطلاق الجلسات النقاشية قريبًا

البترول تخطط لزيادة حجم استثمارات شركات النفط الأجنبية لـ8 مليارات دولار

«اللى فات كوم واللى جاى كوم تانى».. السيسى يوجه رسالة لأهالى سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

ماجد حبته

مهزلة التمويل المناخى

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال الإسرائيلى استولى على 193 دونمًا فى «أريحا»

بمشاركة 160 ألف محتج.. مظاهرات ضد حكومة نتنياهو فى إسرائيل