التاريخ ينحاز إلى تشيلسى ضد توتنهام قبل قمة الدورى الإنجليزى

تنطلق، اليوم الأحد، القمة النارية بين ناديي توتنهام هوتسبير وتشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره تشيلسي في "ديربي لندن" على ملعب "توتنهام"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، في الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، وفي الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات توتنهام وتشيلسي، قبل القمة المرتقبة في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 145 في تاريخ مواجهات توتنهام وتشيلسي في جميع البطولات.

- والتقى الفريقان في 144 مباراة، حقق خلالها توتنهام هوتسبير الفوز في 39 مباراة، مقابل 69 انتصارًا لفريق تشيلسي، بينما تعادلا في 36 مواجهة.

- خلال هذه المباريات، سجل لاعبو توتنهام 188 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 245 هدفًا من لاعبي تشيلسي.

- وعلى الصعيد المحلي، فقد التقى الفريقان في 61 مباراة، حقق خلالها توتنهام هوتسبير الفوز في 7 مباريات، مقابل 33 انتصارًا لفريق تشيلسي، بينما تعادلا في 21 مواجهة.

- خلال هذه المباريات، سجل لاعبو توتنهام 57 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 110 أهداف من لاعبي تشيلسي.

- وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين، قد أقيمت يوم 14 أغسطس الماضى، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي 2022/ 2023، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2- 2.

ترتيب توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

- يتواجد فريق توتنهام هوتسبير، تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث برصيد 49 نقطة.

- بينما يتواجد فريق تشيلسي، تحت قيادة المدرب جراهام بوتر، حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، خلف ليفربول صاحب المركز السابع برصيد 36 نقطة.