الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لبحث موقف المشروعات المتعثرة ووضع الحلول الناجزة لها

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا، بحضور اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، لبحث موقف المشروعات المتعثرة بنطاق المحافظة، والعمل على إيجاد الحلول الناجزة لها، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتوازي مع اهتمام الدولة بالانتهاء من كافة المشروعات المتعثرة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

حضر الاجتماع مديري مديريات " الطرق، والإسكان، والتربية والتعليم، والأبنية التعليمية، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي"، وممثلي الصحة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والزراعة، والقوى العاملة، والكهرباء، وعدد من رؤساء وممثلي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأكد نائب المحافظ خلال الاجتماع، على ضرورة تكاتف جميع الجهود للانتهاء من كافة المشروعات المتعثرة، وتنفيذ توجيهات السيد المحافظ بهذا الشأن، وإيجاد حلول جذرية لها؛ لتحقيق الاستفادة القصوى منها للمواطنين، بالتوازي مع توجهات الدولة واهتمام القيادة السياسية بالانتهاء من كافة المشروعات الخدمية والتنموية، نحو تحقيق التنمية المستدامة.

- أبرز المشروعات المتعثرة التي ناقش الاجتماع موقفها

وتناول الاجتماع مناقشة موقف عدد من المشروعات المتعثرة، ومنها " إنشاء 3 محطات رفع صرف صحي في بلصفورة، حيث لم تسلم هيئة السكة الحديد الموقع للبدء في الأعمال حتى الآن، وناقش الاجتماع كذلك استكمال مجزر سوهاج الذي وصلت نسبة التنفيذ به 92%، حتى يتم نقل مجزر بلصفورة إلي سوهاج، لمنح المكان لجهاز التعمير لإنشاء محطة مياه عليها حيث أن الموقع مناسب بيئيا، وتناول الاجتماع مناقشة إنشاء محطة مياه أخرى بجهينة، وحاجتها إلى تخصيص موقع مناسب، كما تم الانتهاء من محطة مياه البلينا، وجاري مخاطبة وزارة التنمية المحلية لتوفير الدعم المالي للتشغيل.

وناقش الاجتماع أيضا موقف الظهير الصحراوي بقرية أولاد يحيى، حيث تم الانتهاء من 96% من منازل الأهالي، ويتبقى 4% من المشروع عبارة عن رصف الطريق، وإطلاق التيار الكهربائي، غير أن الشركة متعثرة في سداد قيمة الرصف وإطلاق التيار لعدد 50 منزل، كما أكد الاجتماع على ضرورة مخاطبة وزارة التنمية المحلية للانتهاء من توريد سيارة إطفاء لمراكز " المراغة، وجهينة، وطهطا"، لحاجة تلك المراكز إليها، لتقديم خدماتها اللازمة للمواطنين.

وأكد "القاضي" على ضرورة تجهيز وإعداد حصر بالمشروعات المتعثرة ذات النسب المرتفعة في التنفيذ؛ للانتهاء منها، على أن يتم إعداد تقرير يومي للعرض على السيد المحافظ، لافتا إلى أنه من المتوقع وصول لجنة من وزارة التنمية المحلية إلى المحافظة خلال الأيام القليلة المقبلة، لتقييم موقف المشروعات المتعثرة، والانتهاء من كافة المعوقات.

اجتماعى ازمة استفاد اسكان اجتماع

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