الأحد 26 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أهالى سيناء فى فيلم «نبض وطن»: انتهى الخوف.. والأمن مستقر 100%

الفيلم التسجيلي نبض
الفيلم التسجيلي "نبض وطن"

استعرض الفيلم التسجيلي "نبض وطن"، آراء أهالي مدن سيناء عن الأوضاع الأمنية والمحاور التنموية التي تمت في أرض سيناء.

وأكد أهالي سيناء أن الأوضاع الأمنية باتت مستقرة 100%، وعادت العريش خاصة آمنة مستقرة وحالها الآن أفضل من ذي قبل.

وقال مواطن: "كنت بتشاهد لما كنت بنزل الشارع، إنما دلوقتي بنزل وبطلع عادي"، فيما قالت إحدى فتيات بئر العبد: "كنت بخاف أمشي في الشارع دلوقتي مبقتش بخاف".

وأكد مواطن آخر: "الأوضاع الأمنية اتغيرت بشكل جذري وأصبحنا كباقي المحافظات". 

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا، عن عملية التنمية في سيناء، تحت عنوان "نبض وطن"، وذلك خلال حضوره بمدينة الإسماعيلية، لتفقد المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء.

أهالي سيناء نبض وطن الأوضاع الأمنية في سيناء السيسي الأمن مستقر

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

«حدث ليلًا».. تفاصيل وفاة مسن في منزله.. وسقوط ضابط مزيف

توقيع بروتوكول تعاون بين البنك الزراعى المصرى ومحافظة جنوب سيناء

وزير الصناعة: حريصون على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الأردن والإمارات والبحرين

«إعلام بنى سويف» تشارك فى ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية العربية

بـ«69 جنيهًا».. صاحب محل دواجن بقرية بالفيوم يدشن حملة لبيع الفراخ بأسعار مخفضة

مدبولى: 44 مليار جنيه تكلفة تطوير 5 موانئ بحرية وجافة فى سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

ماجد حبته

مهزلة التمويل المناخى

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بمشاركة 160 ألف محتج.. مظاهرات ضد حكومة نتنياهو فى إسرائيل

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟