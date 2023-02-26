أهالى سيناء فى فيلم «نبض وطن»: انتهى الخوف.. والأمن مستقر 100%

استعرض الفيلم التسجيلي "نبض وطن"، آراء أهالي مدن سيناء عن الأوضاع الأمنية والمحاور التنموية التي تمت في أرض سيناء.

وأكد أهالي سيناء أن الأوضاع الأمنية باتت مستقرة 100%، وعادت العريش خاصة آمنة مستقرة وحالها الآن أفضل من ذي قبل.

وقال مواطن: "كنت بتشاهد لما كنت بنزل الشارع، إنما دلوقتي بنزل وبطلع عادي"، فيما قالت إحدى فتيات بئر العبد: "كنت بخاف أمشي في الشارع دلوقتي مبقتش بخاف".

وأكد مواطن آخر: "الأوضاع الأمنية اتغيرت بشكل جذري وأصبحنا كباقي المحافظات".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا، عن عملية التنمية في سيناء، تحت عنوان "نبض وطن"، وذلك خلال حضوره بمدينة الإسماعيلية، لتفقد المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء.