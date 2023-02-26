الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

السينما والفنون التشكيلية في ندوة أحمد فؤاد درويش بثقافة المنيا

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

استضاف قصر ثقافة المنيا المخرج الكبير وكاتب السيناريو أحمد فؤاد درويش، في ندوة تثقيفية حول السينما والفنون التشكيلية، بمشاركة الفنان التشكيلي عاطف شتا، أدارتها الأديبة والقاصة ابتسام الدمشاوي، وذلك ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والمنفذة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وعقدت بالتعاون بين فرع ثقافة المنيا والنقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا.

تحدث أحمد فؤاد درويش عن مشواره الفني وتنوعه وأفلامه التي قدمها وأخرجها وكتابته لسيناريو وحوار أفلام عديدة، وعن شغفه بالسينما الوثائقية والتسجيلية، ومجمل أعماله وخصوصا التسجيلية وإخراجه لفيلمين روائيين، كما تحدث عن استلهامه للتراث والتاريخ المصري القديم ومنها أفلامه الشهيرة "الفرعونيات"، وغيرها من محطات مشواره الفني الثري، وألقت د. رانيا عليوة مدير عام ثقافة المنيا الضوء على العلاقة بين الفنون التشكيلية والسينما في أعماله ومنها عن الفنان حامد ندا والفنان عبد الهادي الجزار كنماذج على أفلام الفنون التشكيلية، ثم عرض فيلم "الصناعات والمهن والحرف في مصر القديمة" الذي كتبه ووزع موسيقاه وأخرجه، ودار بعده نقاش حول العوامل المؤثرة فى هذا العمل الفني المتميز، وعن الفنون البصرية والتشكيلية في السينما، وكيفية توظيفها. جاء ذلك بحضور الدكتور قاسم زكي أستاذ علم الوراثة بكلية الزراعة، والعديد من الأدباء وفناني ومبدعي المنيا ورواد وضيوف قصر ثقافة المنيا.

وضمن الفعاليات افتتح الفنان التشكيلي ورئيس نادي التذوق البصري الفنان خالد عبد الراضي معرضا فنيا لأعمال رواد مرسم قصر ثقافة المنيا يرافقه ضيوف الندوة التثقيفية وعدد من الفنانين والمهتمين بالحركة التشكيلية، حيث تضمن المعرض العديد من الأعمال الفنية والأشغال اليدوية والإكسسوارات، ولوحات بالكولاج والرمل، والزلط الملون، وقام كل فنان مشارك بشرح عمله الفني والخامات المستخدمة والفكرة المستوحاة لعمله الفني.

كما قدمت مكتبة الطفل بالقصر ورشة فنية مع رواد المكتبة تدريب فنانات المكتبة، الفنانه هالة محمد، وإيمان ابو ستيت، بجانب عروض سينما منها فيلم "معالي ماما، نادى الرجال السري" مع طلاب مدرسة شلبي الإعدادية بقسم الفنون التشكيلية، بجانب ورشة فنية لتزيين الأقلام بالخيوط والورق الملون، مع مدرسة أبناء الثورة تدريب الفنانة يسرا رفعت.

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
قصر ثقافة المني أحمد فؤاد درويش ندوة تثقيفية السينما والفنون الفنون التشكيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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