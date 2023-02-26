الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مركز تحديث الصناعة يبحث مع مؤسسة GIZ دعم قطاع الصناعات الغذائية

مركز تحديث الصناعة
مركز تحديث الصناعة

في إطار التعاون بين مركز تحديث الصناعة والشركاء الدوليين الداعمين لمشروعات تطوير وتنمية الأعمال بالقطاعات الصناعية المختلفة، عقد مركز تحديث الصناعة اجتماعاً مع المؤسسة الألمانية للتعاون GIZ لعرض ومناقشة أطر التعاون المقترح تنفيذها في الفترة القادمة، وذلك بحضور المدير التنفيذي للمركز دعاء سليمة، وأعضاء من فريق عمل المركز.

وأكدت المدير التنفيذي للمركز، دعاء سليمة، في بداية الاجتماع، أهمية العمل على خدمة وتطوير القطاعات الصناعية المستهدفة بهدف رفع جودة المنتجات وزيادة المكون المحلي بما يساهم في رفع تنافسية المنتجات وزيادة الصادرات تنفيذاً لخطة الحكومة المصرية في زيادة حجم الصادرات للخارج.

وناقش الاجتماع خطة التعاون المقترحة بين الجانبين لرفع الوعي لدى المصانع وشركات قطاع الصناعات الغذائية وخصوصاً متطلبات هيئة سلامة الغذاء للتسجيل لدى الهيئة في القائمة البيضاء، وكذلك اقتراح لتدريب عدد من الإدارات والعمالة في المصانع المتخصصة في النباتات الطبية والعطرية على عمليات التبخير والتجفيف والتعبئة الملائمة لطبيعة المنتجات وموائمتها مع معايير سلامة الغذاء والجودة وذلك فى ثلاث مناطق صناعية في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

كما تمت مناقشة تقييم 200 شركة ومصنع ووضع خطة الأعمال لتشمل تقديم خدمات الابتكار والتحول الرقمي والتأهيل للحصول على شهادات الجودة الخاصة بطبيعة هذه الخدمات. 

وناقش الاجتماع خطة التعاون المقترحة بين الجانبين لرفع الوعي لدى المصانع وشركات قطاع الصناعات الغذائية وخصوصاً متطلبات هيئة سلامة الغذاء للتسجيل لدى الهيئة في القائمة البيضاء، وكذلك اقتراح لتدريب عدد من الإدارات والعمالة في المصانع المتخصصة في النباتات الطبية والعطرية على عمليات التبخير والتجفيف والتعبئة الملائمة لطبيعة المنتجات وموائمتها مع معايير سلامة الغذاء والجودة وذلك فى ثلاث مناطق صناعية في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

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