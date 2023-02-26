الذرة بـ 115400 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الأحد استقرارا في الأسواق ، حيث سجل سعر طن الذرة أرجنتيني 15400 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة برازيلى 15400 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة أوكراني 14700 جنيه، كما سجل سعر أردب الذرة الرفيعة محلى 1770 جنيه، وسجل سعر أردب الذرة الشامية 2000 جنيه.

وبلغ سعر طن أعلاف كورن فلاك ذرة أرجنتيني 16100 جنيه، فيما بلغ سعر طن أعلاف بذرة الصويا SB مستورد 34900 جنيه، كما بلغ سعر طن كسب صويا محلي 44% 29400 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا 46% محلي 29900 جنيه فيما بلغ سعر طن صويا فول فات مستورد 33900 جنيه، كما بلغ سعر طن صويا فول فات محلي 29000 جنيه، وبلغ سعر طن صويا هاي فات 43% مستورد 27600 جنيه، بينما بلغ سعر طن صويا هاي فات 43% محلي 21800 جنيه.

وسجل سعر طن أعلاف كسب عباد +36% 20900 جنيه.،بينما سجل سعر طن جيلوتين مستورد 43900 جنيه ، فيما سجل سعر طن جيلوتين محلي 43000 جنيه ردة بران محلى 9000 جنيه، وسجل سعر طن النخالة الخشنة 9800 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد )، وسجل سعر حمل تبن 530 جنيها، بلغ سعر قيراط البرسيم 800 جنيه

وسجل طن أعلاف بادي 21100 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 21000 جنيه للطن .، فى حين سجل طن العلف ناهي 20900 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادي نامي بـ 20600 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 19900جنيه.كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 18000 جنيه. وسجل سعر طن بياض 16% بـ 17500 جنيه للطن كما سجل سعر طن علف بياض 14%بـ17200 جنيه.