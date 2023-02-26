غدًا.. تقديم طلبات تعيين وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022

تتلقى النيابة الإدارية، غدًا الإثنين، طلبات التقديم، للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2022.

وحددت الهيئة موعد التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني، بداية من غد 27 فبراير وحتى 5 من شهر مارس المقبل، ويتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ثم طباعتها بالكامل من خلال الموقع، عقب الانتهاء من إدخال البيانات.

وتسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني من 11 مارس وحتى 28 مارس من ذات الشهر، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا.

سيتم الاعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة علي الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية، على الموقع الإلكترونى www.ap.gov.eg .