الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج بالبحر الأحمر

المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين علي الزواج

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر عن انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين علي الزواج اليوم الأحد 26 فبراير في إطار خطة المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة.

تهدف المبادرة لفحص المقبلين على الزواج من خلال تقديم بعض الخدمات  بالوحده الصحية التي تنفذ  المبادرة.

وتقدم المبادرة  فحصا طبيا شاملا وفحصا معمليا (تحديد الفصيلة- تحديد معامل ريسوس- تحديد نسبة الهيموجلوبين)، اكتشاف  بعض الأمراض غير السارية (الضغط- السكري- السمنة)، واكتشاف بعض الأمراض الفيروسية (الالتهاب الكبدي الفيروسي بيHBV- الالتهاب الكبدى الفيروسي سي HCV- فيروس نقص المناعة البشرى المكتسب HIV والمسبب لمتلازمة الإيدز AIDS)، والكشف عن بعض أمراض الدم الوراثية (أنيميا البحر المتوسط وأنيميا الخلايا المنجلية).

وأكد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر وجود خدمة الدعم و الإحالة للجهات المختصة حال اكتشاف أحد الأمراض الوراثية أو الإصابة الفيروسية بسرية وخصوصيه تامة، حيث يتم إبلاغ فقط صاحب التحليل منفردا بنتيجة تحليله.

مواعيد وأماكن فحص المقبلين على الزواج بالبحر الأحمر

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه يتم تقديم الخدمة للمواطنين يوميا خلال مواعيد العمل الرسمية من خلال 6 منشآت صحية  وهي (وحدة رعاية الطفل برأس غارب -وحدة الميناء بالغردقة-وحدة رعاية الطفل بسفاجا- وحدة الأمل بالقصير-مركز طب الأسرة بمرسي علم - مستشفى الشلاتين المركزي)، حيث تأتي تلك المبادرة في إطار جهود القيادة السياسية القائمة على الاهتمام بصحة وسلامة المواطن المصري والأجيال القادمة برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

100 مليون صحة المبادرات الرئاسية فحص المقبلين على الزواج فحص طبي شامل محافظة البحر الأحمر وزارة الصحة

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