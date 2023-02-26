الطن بـ297 ألف جنيه.. أسعار النحاس فى التعاملات الصباحية اليوم

واصلت أسعار النحاس استقرارها في الأسواق، اليوم الأحد، ويعتبر خام النحاس من الخامات المهمة والتي تدخل في العديد من الصناعات وأهمها صناعة الذهب.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز تحديث لأسعار النحاس وفقًا لبورصة المعادن، اليوم الأحد، خلال التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي.

- أسعار النحاس اليوم

استقرت أسعار كيلو النحاس اليوم ليسجل سعره ما بين 190 إلى 207 جنيهات للكيلو.

سجل طن النحاس اليوم استقرارًا في التعاملات الصباحية، حيث بلغ سعره 297,000 جنيه للطن.

واستقرت أسعار الرفوف من النحاس أصفر لون أحمر اليوم لتسجل سعر 299 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الكيلو من النحاس الأحمر الخردة خشن 157 جنيهًا فقط لا غير للكيلو.

الكيلو من النحاس الأحمر الخردة ناعم يتراوح ما بين 80 إلى 145 جنيهًا فقط لا غير.

سجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة لامع من 70 جنيهًا إلى 160 جنيهًا فقط لا غير.

سجل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة 105 جنيهات، وهو يدخل فى صناعات الحلى والمجوهرات والتماثيل الثمينة والأثاث.

أسعار سلك النحاس معزول سجلت من 10 إلى 20 جنيهًا، وتستخدم كموصلات، الإضاءة، المعدات الكهربائية، معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وكشف التقرير الشهري للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن نمو صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته بنسبة 17%، لتصل إلى 410 ملايين دولار خلال 2022 مقابل 351 مليون دولار خلال 2021.

وأضاف التقرير أن مصر صدرت نحاس ومصنوعاته إلى 40 دولة، استحوذت 10 دول منها على 983% من إجمالي صادرات النحاس المصري ومصنوعاته بقيمة 403,086 مليون دولار.