الأحد 26 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انقطاع الكهرباء عن آلاف الأشخاص فى كاليفورنيا بسبب العواصف

الكهرباء
الكهرباء

انقطعت الكهرباء عن نحو 85 ألف منزل وشركة في منطقة لوس انجلوس، مع استمرار العواصف في ضرب أجزاء من ولاية كاليفورنيا؛ مما أدى إلى تساقط الثلوج وهطول الأمطار.

وقالت إدارة النقل في كاليفورنيا، إن الطريق السريع 5، وهو أكبر طريق سريع يؤدي إلى الشمال خارج المدينة، ظل مغلقًا بسبب الثلوج الكثيفة، بينما تم إغلاق العديد من النقاط الجنوبية الأخرى من الطريق السريع في لوس انجلوس ومحيطها بسبب الفيضانات.

وفي شمال كاليفورنيا، من المتوقع أن تشهد سان فرانسيسكو درجات حرارة قياسية باردة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية سكان العاصمة ساكرامنتو من السفر في الفترة من اليوم الأحد إلى الأربعاء، حيث بدأت الأمطار والثلوج في التساقط مرة أخرى بعد توقفها في الساعات القليلة الماضية.

وقالت الهيئة على تويتر: "التأثيرات الشديدة للثلوج الكثيفة والرياح ستجعل القيادة خطيرة للغاية ومستحيلة وستؤدي إلى إغلاق الطرق على نطاق واسع وتأثيرات على البنية التحتية".

وستجلب المجموعة التالية من العواصف، المتوقع أن تضرب رياحًا تصل سرعتها إلى 80 كيلومترًا في الساعة في وادي ساكرامنتو، وقد تم إغلاق منتزه يوسمايت الوطني حتى يوم الأربعاء بسبب ظروف الشتاء القاسية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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