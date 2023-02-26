الأحد 26 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين يظهر على طابع بريد أوكرانى

بوتين يظهر على طابع
بوتين يظهر على طابع بريد أوكرانى

أصدرت هيئة البريد الأوكرانية، طابعًاً يحمل رسمًا للفنان البريطاني بانكسي يمثّل لاعب جودو صغير السن يطرح على البساط رجلًا بالغًا، وهو أساسًا جدارية رُسمت على مبنى مدمّر في كييف ترمز إلى تغلّب أوكرانيا على روسيا.

ويشير عمل الفنان إلى الجيش الأوكراني الذي يطرح أرضًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحائز حزامًا أسود في رياضة الجودو.

وأضيفت على أسفل الجهة اليسرى من الطابع الجديد عبارة "انسحب يا بوتين".

وكان بانكسي نفذ هذا الرسم على حائط مدمّر في مدينة بوروديانكا شمال غرب كييف التي أدّت الغارات الجوية الروسية في بداية العملية العسكرية الروسية قبل عام تمامًا إلى تحويل عدد كبير من مبانيها أنقاضًا.

وظهرت في شوارع كييف عام 2022 رسوم أخرى لبانكسي.

وقصد العشرات من سكان كييف المركز الرئيسي للبريد في ساحة ميدان الشهيرة بوسط العاصمة لشراء هذه الطوابع الجديدة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

تسجيل دخول بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة

لاتنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس

الناقد محمد عزب: جاهين وحداد وحجاب تجمعهم تيمة الهوية والانفتاح على الثقافات

مدرب صن داونز: الفوز على الأهلى فى القاهرة ليس سهلا

معلم فصل.. التفاصيل الكاملة للتقديم فى وظائف وزارة التربية والتعليم

ضمن قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.. تفاصيل حظر الإخوان فى جزر القمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

ماجد حبته

مهزلة التمويل المناخى

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بمشاركة 160 ألف محتج.. مظاهرات ضد حكومة نتنياهو فى إسرائيل

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟