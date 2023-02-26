كيسيليف: العقوبات الأوروبية ضد الصحافة الروسية خطوة جديدة في تدمير أوروبا لذاتها

أكد المدير العام للمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" ديمتري كيسيليف أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المؤسسات الصحفية الروسية يعد خطوة جديدة في طريق التدمير الذاتي لأوروبا، التي تدفعها الولايات المتحدة إلى مثل هذه الإجراءات.

وقال كيسيليف، في تصريحات لـ"سبوتنيك" حول العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا "الولايات المتحدة لم تعلن بعد عن عقوبات ضد مجموعتنا الإعلامية، لكنها تدفع أوروبا إلى ذلك، بالنسبة لأوروبا، هذه خطوة أخرى لتدمير الذات".

وأعلن الاتحاد الأوروبي بوقت سابق اليوم فرض حزمة عقوبات عاشرة ضد روسيا، تشمل 87 شخصًا و34 كيانًا.

وشملت العقوبات مؤسسات إعلامية مثل مؤسسة "روسيا سيغودنيا"، وكتابًا ومذيعين ومسؤولين بقنوات تلفزيونية ومجموعات إعلامية.

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتاً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

