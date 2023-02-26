الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مفوضة حقوق الإنسان في روسيا حول العقوبات الأوروبية: تنتهك الإعلان العالمي

مفوضة حقوق الإنسان
مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضدها يعد انتهاكاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.


موسكو– سبوتنيك. وقالت موسكالكوفا لوكالة سبوتنيك: "عملياً منعوني كمفوضة حقوق الإنسان في روسيا، من حق توصيل موقفنا في مجال حقوق الإنسان بشكل شخصي إلى أمناء المظالم الأوروبيين، والكفاح من أجل حقوق المواطنين، بما فيه حق حرية التنقل، حق استخدام لغة الأم، والممتلكات وحرية الكلام وغيرها".
 

وأضافت: "هذه الإجراءات تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووثائق دولية أخرى في مجال حقوق الإنسان".
 

وأعلن الاتحاد الأوروبي بوقت سابق اليوم فرض حزمة عقوبات عاشرة ضد روسيا، تشمل 87 شخصًا و34 كيانًا.
 

وشملت العقوبات مؤسسات إعلامية مثل مؤسسة "روسيا سيغودنيا"، وكتابًا ومذيعين ومسؤولين بقنوات تلفزيونية ومجموعات إعلامية.
 

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
 

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
 

كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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