الأحد 26 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تركيا تعلن ترحيل نحو 2000 مهاجر غير نظامي خلال أسبوع

الشرطة التركية
الشرطة التركية

أعلنت السلطات التركية ترحيل نحو ألفي مهاجر غير نظامي خلال الفترة بين 17 و23 من الشهر الجاري.


جاء ذلك في بيانات صادرة عن رئاسة إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".

 

وكشفت البيانات أن السلطات المحلية ألقت القبض خلال هذه الفترة على 1789 مهاجرا غير شرعي في أنحاء البلاد.
 

وأوضحت أنه تم ترحيل 1987 مهاجرا، وهم 512 أفغانيا و168 باكستانيا و1307 شخصا من جنسيات أخرى.
 

ووفقا لبيانات إدارة الهجرة فإن إجمالي عدد المهاجرين الذين تم ترحيلهم منذ بداية عام 2023 ارتفع إلى 16 ألفا و729 مهاجرا.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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