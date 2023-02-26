ماهر فرغلى: يكشف سبب إعلان باراجواى الإخوان «جماعة إرهابية»

أوضح ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أن العالم بدأ حصاره لجماعة الإخوان، مشيراً إلى أن البرازيل وأمريكا اللاتينية تعتبر مركز تموضع جماعة الإخوان، والهاربين منهم ولتنظيم القاعدة وداعش.

وأضاف ماهر فرغلي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه من المتوقع لدول كثيرة أن تعلن أن الإخوان جماعة إرهابية، لأن الإخوان هناك هي التي تقدم الحماية عبر مؤسساتها للجماعات الإرهابية مثل القاعدة وداعش، وهو ما قامت به الباراجواي بإعلان الإخوان جماعة إرهابية.

وأوضح أن الإخوان في باراجواي على المثلث الحدودي في مدينة الكارناسيون والتي تبعد 370 كيلومتر عن العاصمة سونسيون كمثلث حدودي تتلاقى فيه باراجواي والبرازيل والأرجنتين وبه كل أنواع التجارة الممنوعة من تجارة المخدرات وتهريب السلاح، كما ثبت أن جماعة الإخوان تحمي تنظيم القاعدة وداعش هناك، وتأوي هذه العناصر الإرهابية الخطرة، مشيراً الى أن الاخوان دخلوا الى باراجواي عام 1987 وأنشأوا بها المركز الخيري الثقافي بحجة الثقافة والأعمال الخيرية .