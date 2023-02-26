جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة عامل بمنزله بمنشأة ناصر

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن أنه تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قطاع جنوب القاهرة لحل لغز العثور على جثة عامل مخنوق داخل شقته بمنشأة ناصر.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة عامل مخنوقًا داخل منزله في ظروف غامضة داخل منزله.

تم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وقررت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا بالعثور على عامل مخنوقًا داخل منزله بدائرة قسم الشرطة وبالانتقال تبين العثور على جثة عامل يدعى «أحمد. ر» 47 سنة.

وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية ما عدا آثار الخنق حول الرقبة.

وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها وعدم وجود بعثرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.