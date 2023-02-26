الأحد 26 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التقطتها الرادارات الحديثة.. ضبط 1000 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

رادار
رادار

كشف مصدر أمني عن أن الرادارات الحديثة المُركبة بالطرق الجديدة، تمكنت من التقاط 1000 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة، بين تجاوز السرعة المقررة و التحدث في الهاتف المحمول وعدم ربط حزام الأمان.

وشنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

اتخاذ الإجراءات أجرأ 24 ساعة ارات اصم إجراءات القانونية

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وائل لطفي

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