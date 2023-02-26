الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

متخصصة فى الشأن الأوروبى: أوروبا تعيش أزمة اقتصادية صعبة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

أسعار الطاقة
أسعار الطاقة

قالت منال لطفي، المحللة المتخصصة في الشأن الأوروبي، إن الوضع الإقتصادي في أوروبا في حالة صعبة جدًا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، لافتة إلى أن الحرب حملت الإقتصاد الأوروبي صدمة الطاقة.

 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن أسعار الطاقة وأسعار الغذاء ارتفعت ثلاثة أضعاف، لافتة إلى أن المحرك الإقتصادي لأوروبا وهي ألمانيا كانت تأخذ الغاز الروسي بنسب بسيطة جدًا وبأسعار بسيطة جدًا، أصبحت الآن مضطرة لاستيراد الغاز من أمريكا بثلاثة أضعاف التكلفة التي كانت تأخذ بها من روسيا.

 

وأكدت أن أوروبا تعيش أزمة اقتصادية صعبة للغاية لأن أسعار الطاقة ما زالت مرتفعة، وكل التوقعات أن تزداد ارتفاعاً بسبب أن كوفيد 19 يتراجع، وتعود الصين للعمل من جديد بكامل قوتها.

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وائل لطفي

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