الأحد 26 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعليق وزارة الشباب والرياضة بشأن الحكم الصادر من محكمة النقض الخاص برئيس نادي الزمالك

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

حرصت وزارة الشباب والرياضة على توضيح رؤيتها بشأن الحكم الصادر ضد رئيس نادي الزمالك. 


وأصدرت بيان جاء فيه: أي في ظل ضوء الحكم الصادر محكمة النقض بجلستها التي عقدت أمس  السبت  الموافق 25 فبراير 2023 فى الطعن رقم 17113 لسنة 92ق والمرفوع من رئيس نادى الزمالك، وحيث حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه، فإن وزارة الشباب والرياضة تود توضيح الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن فى النقاط التالية:
 

  • فيما قضت اللائحة الاسترشادية المعمول بها فى نادى الزمالك فى مادتها رقم 41 بزوال العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة فى عدد من الحالات منها فى حال صدور ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحريات.

 

  • وفيما تقضى اللائحة الاسترشادية فى مادتها رقم 23 على أن يتولي مجلس إدارة النادى باختيار من يقوم بعمل رئيس مجلس الإدارة فى حال غيابه.

 

واهتداء بما سبق،  فإن مجلس إدارة نادى الزمالك هو من يقرر خلال اجتماعه تحديد من سيقوم بعمل رئيس مجلس إدارة النادى الزمالك خلال الفترة المقبلة،وذلك إلى حين أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس لنادى الزمالك.

 

الجدير بالذكر  أن مصدر داخل نادي الزمالك  كشف عن موقف مرتضى منصور رئيس النادي بعد صدور حكم نهائي  بحبسه لمدة شهر.

وأكد المصدر أنه بحسب اللائحة فلن يحق لمرتضى منصور العودة لإدارة النادي أو الترشح مرة أخرى للانتخابات، مشيرا إلى أن الأمر قد انتهى.

وأوضح المصدر أن وزارة الرياضة الكرة في ملعبها الآن لإصدار قرار بالدعوى للانتخابات على المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة وهي الرئيس والنائب في ظل عدم وجود نائب للرئيس من الأساس.

وأشار إلى أن الحالة الوحيدة لرحيل مجلس الإدارة هو تقديمهم استقالات بمحض إرادتهم ووقتها سيتم تعيين لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك، وبخلاف ذلك فإن موقف المجلس منفصل عن رئيس النادي.

إجراءات القانونية أعضاء مجلس الإدارة الإجراءات القانونية الحكم الصادر العضوية اللائحة الاسترشادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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