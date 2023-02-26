طارق الشناوى: مهرجان برلين السينمائى لم يكن فى أفضل حالاته

قال الناقد الفني، طارق الشناوي، إن مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ73 لم يكن في أفضل حالاته في اختيار الأفلام.

وأضاف «الشناوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبرالقناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي طارق الشناوي، أن اختيارات هذا العام لم تكن جيدة بسبب وجود تغيير في قيادات مهرجان برلين.

وأوضح أن الملفت هو وجود أفلام مرشحة بقوة، للجوائز، لم تحصل على شيء وكأن شيئًا لم يكن، مثل فيلم حيوات أخرى وهو فيلم كوري من كوريا الجنوبية لأن كوريا الشمالية لا تقدم سينما، وهو فيلم مرشح بقوة، وهو فيلم أمريكي الجنسية لكنه كوري الروح بمخرجة كورية ولغته الكورية هي المتسيدة.

وأشار إلى أن فيلم إسترالي كان مرشحًا للجائزة بقوة اسمه بقاء اللطف، وهو خرج تمامًا، وكأن شيئًا لم يكن، لافتًا إلى أن الشيء الإيجابي كان عرض أمس الساعة 8 مساء لفيلم تسجيلي طويل ويتحدث عن مستشفى لعلاج الأمراض النفسية والعقلية اسمه "في أدمنت" وهي مستشفى قريبة من نهر السن الفرنسي في باريس، ويدخل المخرج إلى المستشفى ويقدم حالات متعددة للأبطال، وهو فيلم تسجيلي واقعي.

وأكد أن المخرج برع في ضبط الإيقاع والانتقال من حالة إلى أخرى، وقدرته على المنافسة مع أفلام رسوم متحركة وأفلام روائية.