الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا: مسودة جديدة لمشروع قانون حرية تداول المعلومات

النمسا
النمسا

 أكدت كارولين ايدشتادلر وزيرة الدولة للشئون الدستورية في النمسا أن الحكومة تعكف على اعداد مسودة جديدة لمشروع قانون حول حرية تداول المعلومات ومن المتوقع مناقشتها في البرلمان بحلول يونيو المقبل.

 

وقالت ايدشتادلر، في تصريحات لها، إنه بعد العديد من المخاوف السابقة تقوم الحكومة الفيدرالية حاليًا بمراجعة مشروع القانون لإلغاء السرية الرسمية.


وأضافت "إن المسودة الجديدة يجب أن تكون متاحة بحلول يونيو المقبل على أبعد تقدير.. ونحن الآن بصدد الانتهاء من مشروع القانون"، موضحة أن البيروقراطية تعوق هذا القانون المقترح ويجب على سلطة حماية البيانات تقديم المشورة القانونية.


وأشارت إلى أن قانون حرية المعلومات سيتم تنفيذه في هذا الفصل التشريعي وإجراء التعديلات اللازمة بشكل دقيق وواف في الأشهر المقبلة.

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