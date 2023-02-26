كولر يكشف سبب تسديد محمد هانى لركلة الجزاء أمام صن داونز

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه الشديد بعد تعادل المارد الأحمر أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وتعادل الأهلي مع صن داونز بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة : "حزين للغاية على نتيجة المباراة، أهدرنا الكثير من الفرص وفشلنا في تحويلها لأهداف".

وأضاف: "تأخرنا في النتيجة ونجحنا بقوة الشخصية في العودة والتقدم لكننا تلقينا هدفًا بدون أي داعٍ".

وعن السبب وراء تسديد محمد هاني لركلة الجزاء وإهدارها كشف: "نعرف أن المنافس يشاهد مباريات الفريق ولو استمر نفس اللاعب في تسديد كل ركلات الجزاء سيعرفون أين سيسدد الكرة".

وأردف: "قبل كل مباراة أختار 3 لاعبين وأقول لهم من يشعر أنه قادر على التسديد فعليه تنفيذ ركلة الجزاء".

وتابع: "محمد هاني في التدريبات لا يهدر ركلات جزاء ويسدد بطريقة رائعة ولكن كما شاهدنا جميعا التدريبات تختلف عن المباريات".

واستكمل: "ليست أول ضربة جزاء يهدرها الفريق، معلول أهدر من قبل وأيضا أفشة".

واختتم تصريحاته: "لن أكشف عن الثنائي الآخر مع محمد هاني المسؤول عن تسديد ركلة الجزاء لأنها ضاعت بالفعل".