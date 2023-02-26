الأحد 26 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كولر يكشف سبب تسديد محمد هانى لركلة الجزاء أمام صن داونز

كولر
كولر

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه الشديد بعد تعادل المارد الأحمر أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وتعادل الأهلي مع صن داونز بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة : "حزين للغاية على نتيجة المباراة، أهدرنا الكثير من الفرص وفشلنا في تحويلها لأهداف".

وأضاف: "تأخرنا في النتيجة ونجحنا بقوة الشخصية في العودة والتقدم لكننا تلقينا هدفًا بدون أي داعٍ".

وعن السبب وراء تسديد محمد هاني لركلة الجزاء وإهدارها كشف: "نعرف أن المنافس يشاهد مباريات الفريق ولو استمر نفس اللاعب في تسديد كل ركلات الجزاء سيعرفون أين سيسدد الكرة".

وأردف: "قبل كل مباراة أختار 3 لاعبين وأقول لهم من يشعر أنه قادر على التسديد فعليه تنفيذ ركلة الجزاء".

وتابع: "محمد هاني في التدريبات لا يهدر ركلات جزاء ويسدد بطريقة رائعة ولكن كما شاهدنا جميعا التدريبات تختلف عن المباريات".

واستكمل: "ليست أول ضربة جزاء يهدرها الفريق، معلول أهدر من قبل وأيضا أفشة".

واختتم تصريحاته: "لن أكشف عن الثنائي الآخر مع محمد هاني المسؤول عن تسديد ركلة الجزاء لأنها ضاعت بالفعل".

السويسري مارسيل كولر الاهلى الأهلي ضد صن داونز صن داونز دورى ابطال افريقيا محمد هاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

معلم فصل.. التفاصيل الكاملة للتقديم فى وظائف وزارة التربية والتعليم

كولر يكشف سبب تسديد محمد هانى لركلة الجزاء أمام صن داونز

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال الإسرائيلى استولى على 193 دونمًا فى «أريحا»

حظك اليوم الأحد 26 فبراير 2023 لمواليد الأبراج المائية

عبير صبرى تتألق بفستان أحمر فى أحدث ظهور لها

14 بطلا مصريا يتأهلون لنصف نهائى بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

ماجد حبته

مهزلة التمويل المناخى

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بمشاركة 160 ألف محتج.. مظاهرات ضد حكومة نتنياهو فى إسرائيل

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟