الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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حازم الغبرة عن ترشح بايدن لفترة رئاسية جديدة: السن ليس مشكلة بأمريكا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

علق حازم الغبرة، مستشار وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، على ترشح الرئيس الأمريكي جو بايدن، لفترة رئاسية جديدة ليكون بذلك أكبر رئيس أمريكي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تعترف بمشكلة السن.

 

بعض الأمراض المصاحبة للتقدم بالعمر تجعل الشخص غير مؤهل للقيادة

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه من طبيعة العمر أنه يوجد بعض الأمراض الجسدية والذهنية التي تكون مصاحبة للتقدم في العمر، والتي قد تجعل الشخص غير مؤهل لقيادة البلاد إذا أصبح لديه مشاكل عصبية جسدية.

 

وأشار إلى أنه لو لم يكن بايدن قادرًا لكان الحزب الجمهوري فعل البند "25"، من الدستور والذي ينص على أنه غير مؤهل لقيادة البلاد، مؤكدًا أن "بايدن" لم يحسم أمره للترشح للرئاسة وأنه سيقرر ذلك  في شهر إبريل المقبل، وهناك معطيات خاصة لأنه لا يمثل نفسه ولكنه يمثل حزبه وهناك ضرورة أن يحسم أمره خلال أسابيع.

 

وعن تراجعه بسبب سنه، قال إن الموضوع أمر شخصي وهي حياته ووجوده في البيت الأبيض ليس سهلًا على أي شخص أن يكون رئيسًا للولايات المتحدة ولكنه يعمل مع أطباء ومستشارين ليرى إن كان ترشحه مقبولًا أم لا.

بايدن فترة رئاسية جديدة مشكلة السن مؤهل للقيادة الأمراض الجسدية والذهنية الحزب الجمهوري

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