ضمن قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.. تفاصيل حظر الإخوان فى جزر القمر

عقب يوم واحد من تصنيف باراجواي لجماعة الاخوان كجماعة محظورة تخالف أنظمة السلم والأمن الدولي اتخذت جزر القمر قرارا مشابها أمس السبت، وحظرت جماعة الإخوان ضمن 69 كيانا آخرين، لتنضم لقائمة الدول التي أدرجت الجماعة المحظورة على قائمة الإرهاب .

وكشفت وزارة الداخلية فى جزر القمر عن قائمة التنظيمات والهياكل والحركات التي يتم اعتبارها جزءا من التنظيمات الإرهابية.

وقالت الداخلية فى بيان لها نشرته صحيفة الوطن القمرية، نرى كيانات مثل تنظيم داعش أو الاخوان أو القاعدة أو بوكو حرام أو حتى الحركات التابعة لشبكات شيعية مثل الحوثيين في اليمن وجميع الهياكل المرتبطة بحركة حزب الله التي تعمل في اليمن.

وحظرت جزر القمر تسعة وستين كيانا عاملا في العالم ضمن الجماعات والتنظيمات الإرهابية على التراب الوطني، وفقا للمرسوم رقم 23-004 / ميداتي / كاب ، الموقع في 9 فبراير من قبل وزير الداخلية فكري الدين محمود.

وقال بيان الداخلية فى جزر القمر "تطبيقا لأحكام المادتين 1 و 27 من القانون رقم 21-004 / Au المؤرخ 29 يونيو 2021 المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله وقمع غسل الأموال، قامت المنظمات والجماعات الإرهابية بالمعنى الدقيق للكلمة وكذلك جميع مجموعات الغطاء لهذه الحركات من حيث عملها أو بأمرها أو اعتمادها بالتوافق معها، فإن أهدافها ووسائلها محظورة في اتحاد جزر القمر، التي تهتم بهذه الإجراءات، المنظمات المادية والمعنوية في ارتباط مع الهياكل المعنية ".

وأضاف بيان الداخلية "تشمل هذه القائمة كيانات مثل تنظيم داعش، وجماعة الإخوان، والقاعدة، وبوكو حرام ، أو حتى الحركات التابعة لشبكات شيعية مثل الحوثيين في اليمن أو جميع الهياكل المرتبطة بحركة حزب الله".

وشددت الداخلية في جزر القمر على رغبتها في محاربة الإرهاب بجميع أشكاله وتمويله ومهاجمة جميع الهياكل التي تكرس نفسها لتمويل الأنشطة الإجرامية.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم تنظيم ورشة عمل حول التطبيق السريع للقانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وترأسها وزير الداخلية.

جزر القمر: لن يكون هناك تسامح في حال الإبلاغ أو اكتشاف أنشطة مشبوهة

ولفت بيان الداخلية إلى أن قائمة الأسماء في الملحق تشمل منظمات شبيهة بهذه الجماعات أيديولوجيا وكل الجماعات والتيارات التي تمارس الإرهاب وثقافة العنف، كما يشير المرسوم الذي ينص على إمكانية مصادرة الأصول والقيم الموروثة، وحظر أي تجنيد لأتباع وتوفير الموارد البشرية والمادية والمالية أو تنظيم عمل دعائي لصالحهم أو القيام بنشاطهم بأي شكل من الأشكال.

ولفت بيان الداخلية القمرية، إلى أن منطقة المحيط الهندي تواجه اليوم زيادة في أعمال القرصنة وتهريب الأسلحة والاتجار بجميع أنواعها والأعمال غير المشروعة المرتبطة بالجماعات الإرهابية.

وتابع البيان "من خلال الإعلان عن قائمة المنظمات الإرهابية، يود اتحاد جزر القمر أن يتماشى مع توجيهات المنظمات الإقليمية والدولية، والاتحاد الأفريقي ، والأمم المتحدة على وجه الخصوص، وكذلك الشركاء الذين يكافحون الأنشطة غير المشروعة.

وقال مصدر بوزارة الداخلية إنها رسالة موجهة إلى هذه الهياكل وإلى من يشجعها، لن يكون هناك تسامح في حال الإبلاغ أو اكتشاف أنشطة مشبوهة في جزر القمر.