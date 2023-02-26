وسيم السيسى: الأطفال تفاعلوا مع فعاليات مبادرة «اتكلم عربى»

قال الدكتور وسيم السيسي، إن الأطفال تفاعلوا مع محاضرين ضمن فعاليات مبادرة «اتكلم عربي».

وأضاف «السيسي» خلال مداخلة عبر «زووم» ببرنامج مساء dmc، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية Dmc، أنهم لم يكونوا يعرفوا أي شيء عن مصر، لافتًا إلى أن الشيء الجميل هو الاستجابة والانفعال والانبهار بأن تكون مصر هي أول من أهدى العالم عملية المياه البيضاء، وتركيب مسامير في العظام الفخذ المكسورة، وعملية التربنة.

وأشار إلى أنه شرح لهم كيف أن الـديلي ميل قدمت الشكر لمصر منذ خمسة أشهر لمصر القديمة؛ لأن العمليات التي كانت مصر القديمة تجريها في إصابات الرأس تعتبر أنجح وأفضل من العلاج التقليدي المستخدم في إنجلترا.

وأوضح الدكتور وسيم السيسي، أن الأطفال كانوا متعطشين جدًأ وأنهم مثال لكل أولادنا في الخارج، مؤكدًا مدى استجابتهم وفرحهم وانبهارهم بمصر القديمة، معقبًا: «كانت أعدادهم تتراوح من 300 إلى 400 طفل، وأعمارهم تراوح من الـ 8 سنوات حتى 15 سنة».

وبين أن الأسئلة التي كانوا يسألونها تدل على عقلية جدلية تناقش، لافتًا إلى أنه شرح لهم كيف أن مصرالقديمة كانت متقدمة في زراعة الأسنان، لافتًا إلى أننا نمتلك بردية قديمة مكتوب فيها أن زرع الأسنان إذا كان من توأم متوفي إلى التوأم الذي على قيد الحياة، تثبت بعد تثبيتها بأسلاك رقيقة من الذهب أما إذا كانت الزراعة من قريب أو غريب فهي لا تثبت.