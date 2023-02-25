جزر القمر تحظر جماعة الإخوان وداعش ضمن 69 كيانًا إرهابيًا

أعلنت جزر القمر، اليوم السبت، عن حظر جماعة الإخوان كجماعة إرهابية.

كما كشفت وزارة الداخلية بجزر القمر، عن قائمة التنظيمات والهياكل والحركات الإرهابية ويحظر نشاطها بينها جماعة الإخوان.

وأعلنت وزارة الداخلية بجزر القمر في بيان لها مساء اليوم، عن أن تلك الكيانات هي تنظيم داعش، والتنظيم الدولي للإخوان، والقاعدة وبوكو حرام والحركات التابعة لشبكات شيعية مثل الحوثي في اليمن وجميع الهياكل المرتبطة بحركة حزب الله العاملة في دول الخليج وغيرها.

كما أعلنت الداخلية فى جزر القمر عن حظر 69 كيانًا إرهابيًا في العالم ضمن الجماعات والتنظيمات الإرهابية من العمل على أرضها، وفقًا للمرسوم رقم 23-004 - ميداتي - كاب، الموقع في 9 فبراير.

وفي وقت سابق من اليوم، ثمن عدد من الأحزاب السياسية، قرار اللجنة الدائمة للكونجرس في دولة باراجواي بإدراج جماعة الإخوان ضمن قوائم الإرهاب، مؤكدين أن هذا يضيق الخناق عليهم، ويؤكد الحقيقة التي كشفتها الدولة المصرية لهذه الجماعات المتطرفة حول إرهابية تلك الجماعات، وأوضحت أمام العالم مدى وحشية أفعالها وأفكارها وخطورة تواجدها في أي بقعة من بقاع الأرض.