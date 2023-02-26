أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 26 فبراير 2023
يحرص المقاولين والتجار بشكل يومي على معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 26 فبراير 2023 عبر جوجل، حيث تباينت أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالشركات المختلفة، لمعرفة ما يتاح شراءه من مواد البناء، ستساعدهم على إنهاء ما يريدونه.
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سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 26 فبراير 2023
وتباينت أسعار الحديد والأسمنت في اليوم الأحد 26-2-2023 بالشركات المختلفة، والتي قد جاءت كالتالي:
أسعار الحديد اليوم الأحد
- استقر سعر حديد مصر ستيل اليوم الأحد 26 فبراير نحو 27000 جنيه للطن.
- بلغ سعر حديد العشري نحو 27000 جنيه للطن.
- استقر سعر حديد عطية اليوم الأحد 26 فبراير 27500 جنيه للطن
- سجل سعر حديد سرحان اليوم 26500 جنيه للطن.
- بلغ سعر حديد المعادي اليوم 27000 جنيه للطن.
- وصل سعر حديد الكومي اليوم الأحد 26 فبراير 27000 جنيه للطن.
- سجل سعر حديد عز نحو 28300 جنيه للطن.
- بلغ سعر حديد المراكبي اليوم 27000 جنيه للطن.
- استقر سعر حديد بشاي عند 28500 جنيه للطن.
- وصل سعر حديد العتال نحو 27500 جنيه للطن.
- سجل سعر حديد المصريين اليوم الأحد 26 فبراير نحو 28300 جنيه للطن.
أسعار الأسمنت اليوم الأحد
- سجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا «المعلم» اليوم الأحد 26 فبراير نحو 1865 جنيها.
- سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا سجل اليوم الأحد 26 فبراير نحو 1900 جنيه.
- بلغ سعر أسمنت بشركة سيناء نحو 1865 جنيها.
- وصل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء «التعمير» اليوم الأحد 26 فبراير إلى نحو 1865 جنيها.
- سجل سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت اليوم الأحد 26 فبراير في بني سويف «العسكري بني سويف» نحو 1860 جنيها.
- سجل سعر الأسمنت اليوم الأحد 26 فبراير في الشركة العربية للأسمنت المسلح 1933 جنيها.
- بلغ سعر الأسمنت اليوم الأحد 26 فبراير في الشركة العربية للأسمنت «النصر» نحو 1890 جنيها.
- وصل سعر أسمنت شركة وادي النيل اليوم الأحد 26 فبراير إلى 1863 جنيها.
- بلغ أسمنت السويدي اليوم الأحد 26 فبراير نحو 1940 جنيها.
- وصل سعر أسمنت حلوان اليوم الأحد إلى 1925 جنيها.