أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 26 فبراير 2023

يحرص المقاولين والتجار بشكل يومي على معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 26 فبراير 2023 عبر جوجل، حيث تباينت أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالشركات المختلفة، لمعرفة ما يتاح شراءه من مواد البناء، ستساعدهم على إنهاء ما يريدونه.

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سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 26 فبراير 2023

وتباينت أسعار الحديد والأسمنت في اليوم الأحد 26-2-2023 بالشركات المختلفة، والتي قد جاءت كالتالي:



أسعار الحديد اليوم الأحد

استقر سعر حديد مصر ستيل اليوم الأحد 26 فبراير نحو 27000 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد العشري نحو 27000 جنيه للطن.

استقر سعر حديد عطية اليوم الأحد 26 فبراير 27500 جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم 26500 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم 27000 جنيه للطن.

وصل سعر حديد الكومي اليوم الأحد 26 فبراير 27000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد عز نحو 28300 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد المراكبي اليوم 27000 جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي عند 28500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال نحو 27500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الأحد 26 فبراير نحو 28300 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد

