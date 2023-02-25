الرجاء المغربى يهزم حوريا الغينى بثنائية ويواصل تصدره لمجموعته بدورى الأبطال

تغلب فريق الرجاء البيضاوي المغربي، على ضيفه حوريا الغيني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ستاد (محمد الخامس) بالدار البيضاء، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا (موسم 2022-2023)

ورفع الرجاء رصيده إلى 9 نقاط، مواصلًا تربعه على صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد حوريا، عند 4 نقاط، في المركز الثاني.

وسجل حمزة خابا، هدف التقدم في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، ثم أضاف نوفل الزهوني، الهدف الثاني في الدقيقة 89 من عمر اللقاء، ليحقق الرجاء المغربي، انتصاره الثالث على التوالي في المجموعة.

وكان فريق سيمبا التنزاني، قد تغلب على مضيفه فايبرز الأوغندي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب (سانت ماري كيتيندي) بمدينة عنتيبي، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة ذاتها.

وسجل الكونغولي إينونكا باكا، هدف الفوز للفريق التنزاني، في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، ليحقق سيمبا، انتصاره الأول في المجموعة.

ورفع سيمبا رصيده إلى ثلاث نقاط، ليرتقي إلى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فايبرز، عند نقطة واحدة، في ذيل المجموعة.