أستاذ مناعة: اللقاحات تحفز جهاز المناعة فى التعرف على الخلايا السرطانية والتخلص منها

قال الدكتور أحمد سالمان، أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد، إن لدينا تقنية جديدة لإنتاج اللقاحات موجهة للعديد من الأمراض السرطانية.

وأضاف أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن من مزايا اللقاحات التي تستهدف الخلايا السرطانية أنها من الممكن استخدامها كلقاح وقائي أو ثيرابيوتيك.

وأوضحت أن الشخص المصاب بالسرطان، يتم استخدام هذه اللقاحات لتحفيز جهاز المناعة للمساعدة على التعرف على الخلايا السرطانية والتخلص منها أيضًا.

وأشار إلى أن فاعلية اللقاح ستكون أفضل وأعلى في أنها تمنع الإصابة لأنها في النهاية أرقام، متابعًا: "لو أن الشخص لديه عدد قليل من الخلايا السرطانية في بدايتها مئات الخلايا وآلاف الخلايا، فإن جهاز المناعة يستطيع أن يسيطر عليها ويتخلص منها ويتعرف عليها بكفاءة أعلى".

وبين أنه كلما زاد عدد الخلايا السرطانية، كان جهاز المناعة أكثر فاعلية في التخلص من جزء كبير منها، ولكن في النهاية فإن النسبة والتناسب في كمية الخلايا أو حجم السرطان سيكون له دور كبير جدًا.