السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مورينا يسجل التعادل لصالح صن داونز أمام الأهلى «2-2»

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

سجل ثيبو مورينا هدف التعادل لصالح صن داونز أمام الأهلي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

جاء الهدف في الدقيقة 80 من عمر المباراة بعد كرة قوية ارتدت من القائم ثم تابعها مورينا في الشباك.

أحداث الشوط الأول

الأهلي استهل المباراة بضغط قوي على ماميلودي صن داونز.

وأهدر أحمد عبدالقادر هدفًا مبكرًا في الدقيقة الثالثة بعد تمريرة خاطئة من موكوينا لاعب صن داونز لتصل إلى أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء، لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

الأهلي استمر في ضغطه وشهدت الدقيقة 12 تمريرة من علي معلول باتجاه حسين الشحات داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي، لكنها وصلت إلى حارس المرمى.

ظهور صن داونز الأول كان في الدقيقة 15 بعد تصويبة من بيتر شالوليلي من يمين منطقة الجزاء بعدما تلقى تمريرة رائعة، لكنها بعيدة للغاية عن مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي.

فرصة خطيرة أخرى من صن داونز في الدقيقة 20 بعد تصويبة من بيتر شالوليلي من يمين منطقة الجزاء لصالح فريق صن داونز، لكن تصدى لها حارس مرمى الأهلي بثبات.

في الدقيقة 22 تلقى بيرسي تاو تمريرة رائعة من أليو ديانج، لكنه فشل في السيطرة عليها لتصل إلى الحارس.

بعد ذلك نجح تاو في خطف الكرة ومررها إلى مروان عطية الذي سدد كرة أرضية مرت بجوار القائم.

في الدقيقة 26 تدخل رائع من مروان عطية من أمام زواني لاعب صن داونز لتمر الكرة بجوار القائم الأيمن وتخرج إلى ركلة كنية، ومن ثم عرضية من الطرف الأيسر على رأس شالوليلي الذي سدد كرة مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 30 تصويبة بعيدة المدى من موكوينا لاعب صن داونز من خارج منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن المرمى.

صن داونز سجل الهدف الأول في الدقيقة 34 بعد كرة عرضية أرضية من ثمبا زواني لصالح صن داونز مرت من أمام علي معلول لتصل إلى بيتر شالوليلي الذي سدد كرة داخل الشباك.

تصويبة من أليو ديانج من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 43 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الأهلي عن طريق محمد هاني لكن أمسكها حارس مرمى صن داونز بنجاح.

أفشة أهدر فرصة هدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع بعد تمريرة رأسية من تاو قبل أن يسددها أفشة بعيدة عن المرمى.

وأجرى كولر تغييرًا اضطراريًا بنزول ياسر إبراهيم بدلًا من محمود متولي الذي تعرض للإصابة.

ثيبو مورينا الاهلى الأهلي ضد صن داونز دورى ابطال افريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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