السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«بدءًا من الغد».. الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة يصل لـ5 درجات (فيديو)

طقس
طقس

أوضحت الدكتورة إيمان شاكر، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس خلال الفترة المقبلة، قائلة إنه اعتبارًا من غدٍ الأحد نشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، وهذه الارتفاعات تدريجية بحوالي من درجتين إلى 5 درجات على كافة مناطق الجمهورية. 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية Dmc، أننا سنتأثر بكتل الهواء القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية مرتفعة بدرجات حرارتها وهو ما يساعد على زيادة فترات سطوع الشمس بشكل كبير وإحساسنا بارتفاع درجات الحرارة. 

وأوضحت أن الغد متوقع أن تكون العظمى 26 درجة مئوية، مع نشاط الرياح في مطروح والسلوم، مع الرياح الجنوبية، سيؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، في المناطق الغربية.

وأشارت إلى أن باقي محافظات الجمهورية ستشهد فقط ارتفاعًا في درجات الحرارة دون وجود للأتربة، لافتة إلى أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون في منتصف الأسبوع. 

وبينت أن أجواء فترة النهار، سنشعر بها دافئة مائلة إلى الحرارة خاصة مع ارتداء الملابس الشتوية.

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