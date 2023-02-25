السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اجتماع طارئ داخل الزمالك وتكليف سليمان وهدان برئاسة النادى

نادي الزمالك
نادي الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تكليف سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بأعمال رئيس النادي خلال الفترة المقبلة، بعد حبس مرتضى منصور رئيس النادي لمدة شهر، وبالتالي عزله من رئاسة النادي طبقًا للوائح.

وأوضح سليمان في تصريحات خاصة «الدستور»: "تم تكليفي من قبل أعضاء مجلس الإدارة، للقيام بأعمال رئيس النادي، خلال الفترة المقبلة".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 41 للائحة الاسترشادية التي تحكم الزمالك وتعد جزءًا لا يتجزأ من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والتي تحدد زوال العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة بصدور حكم نهائي مقيد للحرية وهي اللائحة التي نشرت في الجريدة الرسمية في الثالث من يوليو لعام 2017.

وفاز الترجي التونسي على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالث لمجموعات دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت بملعب رادس.

وتوقف رصيد الزمالك عند نقطة وحيدة في المركز الأخير بالمجموعة، بينما رفع الترجي رصيده إلى النقطة 9 في الصدارة.

فيما يحتل المريخ السوداني المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وشباب بلوزداد الجزائري في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز، يوم الجمعة الموافق 3 مارس المقبل، على ملعب استاد الدفاع الجوي في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

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