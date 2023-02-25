السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

صاحب مشروع «إفيكا» يرفض عرض «شارك تانك» ويحصل على «الجولدن تيكت»

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طلب محمد محمود المشترك بحلقة اليوم من برنامج رواد الأعمال والمبتكرين “شارك تانك مصر” مبلغ 4 مليون و500 ألف جنيه كاستثمار مقابل 10% حصة من الشركة لمشروع “إفيكا” لتنظيف الطاقة الشمسية.

وقال محمد انه قيم شركته على مبلغ 45 مليون، مؤكدًا أنه يسعى لربح يصل لـ10 مليون جنيه بمشروعه خلال العام المقبل، مما أثار إبهار رجال الاعمال المستثمرين، بالاضافة إلى إعجابهم بالمشروع، كما أعرب رجال الأعمال عن تخوفهم من المغامرة بالاستثمار في هذا المشروع رغم المجهود المبذول.

وعرض رجل الأعمال أحمد السويدي ورجل الأعمال محمد منصور مبلغ 4 ونصف مليون جنيه استثمار مقابل 50 % حصة من الشركة بالاضافة إلى إذا حقق المشروع نجاحات كبيرة واحتاج لمبالغ أكبر للاستثمار سيتكفل به رجال الأعمال دون تقليل نسبة صاحب المشروع، ولكن حاول الأخير تقليل النسبة لـ20% ليعرض عليه رجال الأعمال مرة أخرى نفس المبلغ مقابل 40%، وهو ما قوبل بالرفض مرة اخرى.

وتفاجأ محمد محمود أثناء خروجه بحصوله على الجولدن تيكت من وزارة الاتصالات للتكنولوجيا و المعلومات بالاضافة إلى حصوله على مبلغ مالي جزء منه كاش وجزء آخر لاستثمار مشروعه، وذلك نظرًا لإعجابهم الشديد بالمشروع.

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وائل لطفي

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