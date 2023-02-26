سعر الريال السعودى اليوم الأحد 26 فبراير 2023 فى البنوك المصرية

ثبتت أسعار الريال السعودى مع بداية التعاملات الصباحية اليوم، في البنوك العاملة فى مصر مقابل سعر الجنيه المصرى، وكثر التساؤل عن سعر الريال السعودي اليوم الأحد 26 فبراير 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، وسجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر مبلغ 8.11 جنيه للشراء، وقيمة 8.15 جنيه للبيع، واستقر بالبنك المركزي المصري عند مبلغ 8.14 جنيه للشراء، وقيمة 8.17 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 26 فبراير 2023 في البنوك المصرية

ويقدم "الدستور"، خدمات ستشمل نشر سعر الريال السعودي بكل البنوك المصرية وفي السوق المصرفي، وستشمل تحديثا فوريا للسعر في حال تغييرها.

أسعار الريال السعودي

وجاء سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في عدد آخر من البنوك العاملة في مصر، كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد 8.14 جنيه للشراء.

وصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 8.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد 8.11 جنيه للشراء.



بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد 8.15 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد 8.11 جنيه للشراء.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد 8.15 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 8.12 جنيه للشراء.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد 8.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

وصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 8.11 جنيه للشراء.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد 8.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

وصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 8.16 جنيه للشراء.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد 8.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

وصل سعر الريال السعودي قيمة 8.11 جنيه للشراء.

بلغ سعر الريال السعودي 8.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى بنك قناة السويس