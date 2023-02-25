السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. انطلاق مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالإسكندرية

وكيلة وزارة الصحة
وكيلة وزارة الصحة بالاسكندرية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أن الوحدات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية المشاركة فى تقديم الخدمة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج قد أتمت استعدادها لاستقبال المواطنين بدءًا من صباح غد الأحد 26 فبراير.

وقالت الدكتورة أميرة طهيو- وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، إنها وجهت مديرى عموم المناطق الطبية بالتأكد من استلام كافة مستلزمات التشغيل من التموين الطبي، وضمان تفعيل التسجيل الطبي مع المتابعة الميدانية وتواجد مديري رعاية الأمومة والطفولة بالمراكز للوقوف على أي معوقات للتشغيل واستقبال شكاوى الجمهور والعمل على حلها.

وأوضحت أن المبادرة تستهدف المصريين والأجانب المقيمين بمصر، بهدف إعلان مصر خالية من الأمراض المنتقلة عن طريق الزواج وضمان جيل خالى من الأمراض الوراثية من خلال إجراء حزمة من الفحوص الطبية للمقبلين على الزواج وتوفير المتابعة الطبية للطرفين لتقليل مضاعفات المرض للطرف المصاب ومنع انتقال العدوى للطرف الآخر.

أماكن تقديم خدمات مبادرة فحص المقبلين على الزواج

تم الاستعداد لاستقبال المواطنين لتقديم خدمات فحص المقبلين على الزواج بـ 8 إدارات طبية كالآتي:

المنتزه: مركز المندرة

شرق: مركز طب اسرة سان ستيفانو

وسط: رعاية محرم بك

الجمرك: مركز الأمل لصحة الأسرة

غرب: وحدة طب أسرة القباري

العجمي: العجمي البحرية

العامرية: رعاية طفل العامرية

برج العرب: المركز الصحي

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مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية مبادرة رئيس الجمهورية فحص المقبلين على الزواج لمصريين والأجانب 8 ادارات طبية

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