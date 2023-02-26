الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم الأحد 26 فبراير 2023 لمواليد الأبراج الترابية

الأبراج الترابية
الأبراج الترابية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 26 فبراير 2023، لمواليد الأبراج الترابية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنيًا: تعزّز موقعك وتتشجع على التقدم والمثابرة، تزدهر الآمال وترتفع معنوياتك، واصل سيرك بخطى تصاعدية، فالحظ إلى جانبك.

عاطفيًا: تصل إلى وقت تجد نفسك عاجزًا عن تلبية طلبات الشريك، وهذا ما يصعّب الأمور بينكما.

صحيًا: باعد بينك وبين كل ما ينعكس سلبًا على صحتك، وقارب الخطى من كل ما يفيدك. 

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حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 22 فبراير 2023

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنيًا: تنعم بحس الإدراك وسرعة البديهة، ما يجعلك تنجح في مفاوضات إذا خضتها اليوم.

عاطفيًا: تعاطف مع الشريك وأظهر محبّتك واهتمامك والمحافظة على صبرك وهدوئك، من دون غيرة أو تملّكية.

صحيًا: حاول حماية نفسك من الأمراض والحوادث، والحذر من المياه والأغذية والمأكل والمشرب.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنيًا: وجود القمر في برج الثور الترابي الصديق ويتناغم مع الشمس في برج الحوت، ويجعلك متحمسًا ويزداد بريقك.

عاطفيًا: يسلّط الضوء على علاقاتك العاطفية وصداقاتك التي تعرف تطوّرًا سعيدًا، ويكون لها دور فعّال في إنجاح بعض الخطط.

صحيًا: احذر الأخطاء في الحكم على الأمور وانتبه لصحّتك وحسن خياراتك.

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صفات الأبراج الترابية

تتميز الأبراج الترابية بالاشتراك في بعض الصفات وسمات الشخصية، فمن مميزات أصحاب الأبراج الترابية أنهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائمًا على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد حتى يصلوا إلى ذلك الهدف.

يحاولون إيجاد الحلول المنطقيّة بما يتعلّق بمشاكلهم مع شريكهم، إلا أن صفاتهم العقلانيّة والصارمة قد تؤثر على علاقاتهم، في بعض الأحيان، يواجهون مشكلة في تقبّل التغييرات التي قد تحصُل في العلاقة مع شركائهم، يولون الكثير من الاهتمام بالأحداث والذكريات الجميلة السابقة وفي علاقاتهم يميلون للتواجد ضمن العلاقات العاطفية طويلة الأمد والمُلتزمة.

كما تتميز الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، وهم مخططون جيدون جدًا، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، كما أنهم عنيدون جدًا، يُعاملون شركاءهم بمحبّة، ويُمكن لشركائهم الثقة بهم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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