مواعيد الصلاة اليوم الأحد 26 فبراير 2023 فى محافظات مصر

مع أولى أيام شهر شعبان سعى آلاف من المسلمين للتعرف على مواعيد الصلاة اليوم الأحد 26 فبراير 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، وذلك حرصًا على المداومة على الصلاة بالانتظام في مواعيدها المحددة.

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ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 26 فبراير 2023 في محافظات مصر

وتعرض "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26 فبراير 2023، بالعاصمة القاهرة وعدد من المحافظات، كمحافظة الإسكندرية، ومحافظة المنصورة، ومحافظة قنا، ومحافظة أسوان.

وفيما يلي مواعيد الصلاة اليوم الأحد في القاهرة والعديد من محافظات ومدن مصر.

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى القاهرة

موعد آذان الفجر اليوم الأحد 05:00 ص.

موعد آذان الظهر اليوم الأحد 12:08 ظهرا.

موعد آذان العصر اليوم 3:23 م.

موعد آذان المغرب اليوم الأحد 5:50 م.

موعد آذان العشاء 7:08 م.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى الإسكندرية

توقيت صلاة الفجر اليوم 5:05 ص.

موعد آذان الظهر اليوم 12:13 ظهرا.

توقيت صلاة العصر اليوم الأحد 3:28 م.

موعد آذان المغرب 5:54 م.

موعد آذان العشاء اليوم الأحد 7:13 م.

مواقيت الصلاة في محافظة المنصورة اليوم الأحد

وقت صلاة الفجر 4:59 ص.

موعد صلاة الظهر اليوم 12:08 ظهرا.

موعد صلاة العصر اليوم الأحد 3:23 م.

توقيت صلاة المغرب اليوم الأحد 05:49 م.

موعد صلاة العشاء اليوم الأحد 7:07 م.



مواعيد الصلاة اليوم الأحد 26 فبراير 2023 في قنا

وقت صلاة الفجر 4:54 ص.

وقت صلاة الظهر اليوم الأحد 12:02 ظهرا.

موعد صلاة العصر اليوم 3:20 م.

وقت صلاة المغرب اليوم 5:47 م.

وقت صلاة العشاء اليوم الأحد 7:03 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان اليوم الأحد 26 فبراير 2023