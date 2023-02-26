حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 26 فبراير 2023

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم الأحد 26 فبراير 2023، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: أنت أمام يوم جديد يطلّ عليك ويكافئ مساعيك ويتحدث عن شركات مهمّة جداً، في حياتك الشخصية والمهنية.

عاطفياً: تطالب الشريك بالتعهد بإيفاء وعوده أو هو يطالبك بذلك، وتجد نفسك محرجاً أمام بعض أسئلته.

صحياً: تجد نفسك قليل الحركة ويسيطر عليك الخمول، فتحاول التخلص من ذلك بأي وسيلة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنياً: تعزّز موقعك وتتشجع على التقدم والمثابرة. تزدهر الآمال وترتفع معنوياتك، واصل سيرك بخطى تصاعدية، فالحظ إلى جانبك.

عاطفياً: تصل إلى وقت تجد نفسك عاجزاً عن تلبية طلبات الشريك، وهذا ما يصعّب الأمور بينكما.

صحياً: باعد بينك وبين كل ما ينعكس سلباً على صحتك، وقارب الخطى من كل ما يفيدك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنياً يثير هذا اليوم بعض الحساسيات ويجعلك متأففاً بعض الشيء، لكن ذلك لن يسبب لك مشاكل مع الزملاء.

عاطفياً: عليك مواكبة الشريك خطوة خطوة، فهذا يساعد على رسم الخطط المستقبلية بجدية ووضوح.

صحياً: لا تنغمس في السهر الطويل والتدخين والإفراط في تناول الماكولات الدسمة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنياً: تقطف قريباً ثمار ما زرعته منذ مدة، وهذا ما يعزّز موقعك في العمل على نحو أكبر.

عاطفياً: إمنح الشريك مساحات كبيرة للتعبير عن حقيقة مشاعره، وهذا يريحه كثيراً.

صحياً: كن من الحرصاء على صحتهم، ولا تتشبه بكل من يستهتر بها، فهم الخاسرون.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: تواجه كل الاحتمالات بعزيمة ووعي وتستبق الأمور، ولا تتوّرط في مجالات عميقة، ولا تدخل في تحدّيات.

عاطفياً: تعلّم كيف تنتظر الوقت المناسب وكيف تلتقط مفاتيح الحب، من دون أن تهمل ناحية أو تتخلّى عن مهمّة ودور.

صحياً: الخلافات والضغوط التي تكون عرضة لها تسبب لك تعباً جسدياً ونفسياً. انتبه لصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنياً: تنعم بحس الإدراك وسرعة البديهة، ما يجعلك تنجح في مفاوضات إذا خضتها اليوم.

عاطفياً: تعاطف مع الشريك وأظهر محبّتك واهتمامك والمحافظة على صبرك وهدوئك، من دون غيرة أو تملّكية.

صحياً: حاول حماية نفسك من الأمراض والحوادث، والحذر من المياه والأغذية والمأكل والمشرب.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنياً: التغيير الحاصل في وضعك المهني يشير إلى فرص جيدة وإلى نجاحات تنمو وحلول وانتعاش.

عاطفياً: تعيش أوقاتاً عذبة وحلوة على الصعيد العاطفي، والوعود كثيرة على هذا الصعيد.

صحياً: تكون الأوضاع ملائمة جداً ويترافق النشاط مع خطواتك وتهتم بأمور جديدة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنياً: تصرفاتك تبدو مستفزه لبعض زملاء العمل. إحذر خيبة ما والضياع في التفاصيل.

عاطفياً: يتحدث هذا اليوم عن رابط عاطفي متين مهما يكن عمرك ووضعك أو عن عرض مهم ورحلة سفر.

صحياً: إذا أحسست بأنك تتنفس بصعوبة، سارع فوراً إلى زيارة الطبيب.

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنياً: تتلقى رسائل تهنئة او محبة وتعاضداً وتأييداً. تسافر أو تقوم برحلة أو بزيارة وتشعر بالارتياح

عاطفياً: تبدو أكثر إيجابية في حياتك العاطفية، ما يولد ارتياحاً لدى الشريك والقضاء معه أجمل الأوقات

صحياً: تعيش في محيط يولي الاهتمام بالصحة عناية كبيرة، فلا يمكنك أن تكون بعيداً عن هذا الجو

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنياً: وجود القمر في برج الثور الترابي الصديق ويتناغم مع الشمس في برج الحوت، ويجعلك متحمساً ويزداد بريقك.

عاطفياً: يسلّط الضوء على علاقاتك العاطفية وصداقاتك التي تعرف تطوّراً سعيداً، ويكون لها دور فعّال في إنجاح بعض الخطط.

صحياً: احذر الأخطاء في الحكم على الأمور وانتبه لصحّتك وحسن خياراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنياً: لا تتورط في مسائل لا تعنيك، وخصوصاً أن رياح التغيير بدأت تعصف وهي تنذر بحسم قريب لم تكن تتوقعه.

عاطفياً: تحصل على نتائج ايجابية نتيجة لمجهودك الذي بذلته. واجه الحبيب بما تعرف ولا تكن كتوماً.

صحياً: تعرّض أحد أفراد الأسرة لعارض صحي قوي، يصيبك بقلق ووهن، تماسك قليلاً.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنياً: الوقت مناسب جداً لتنفيذ الخطوات الضرورية والمساعي من أجل تثبيت موقعك، أو الحصول على منصب يليق بك.

عاطفيا: تولّد الثقة المتبادلة في حياتك الشخصية مشاريع مشتركة مع الحبيب أو الزوج ونشاطات تترك ذكريات.

صحياً: أنت أكثر من يعبأ بصحته، لذا حاول أن تجعل الآخرين يتمثلون بك.