«القاهرة التجارية» تكشف حجم الأزمة في القطاع الداجني بمصر

أوضح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، حجم الأزمة التي يتعرض لها القطاع الداجني في مصر، قائلاً: "أنا من ضمن الناس التي لا تقبل الاستيراد حماية للصناعة الوطنية، لكن في ظل الأزمات، خاصة ونحن نواجه أزمة تمثل بـ 40% فجوة، فلا بد للدولة أن تتدخل".

وأضاف رئيس شعبة الدواجن خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية الحياة، أن الفجوة تقدر بـ 72 ألف طن، لافتا إلى أنه عندما تترك الفجوة متواجدة، ستظل الأسعار مرتفعة، لكن حينما يتم التحرك الإيجابي من خلال استيراد الدواجن من الخارج لسد الفجوة، وبالأخص مع الدخول إلي شهر رمضان، معقبا: "في شهر رمضان حتى اللي ما بياكلش بياكل".

وأوضح أنه لا يصح للمواطن صاحب الدخل المتدني أن يتم تركه عُرضة لما هو فيه، وبالتالي لا بد للدولة أن تتدخل وهذا دور الدولة، وبالتالي قامت الدولة بالاستيراد.

وأشار إلى أن الشائعات بدأت تظهر فيما يتعلق بالدواجن المستورة، وبأنها سيئة، مؤكدًأ أنه كلام عارٍ تماماً من الصحة، لأن الدولة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستورد أي دواجن أو أي مواد غذائية للمواطن المصري ويكون بها أي خلل".