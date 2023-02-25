السبت 25 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«القاهرة التجارية» تكشف حجم الأزمة في القطاع الداجني بمصر

القطاع الداجني بمصر
القطاع الداجني بمصر

أوضح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، حجم الأزمة التي يتعرض لها القطاع الداجني في مصر، قائلاً: "أنا من ضمن الناس التي لا تقبل الاستيراد حماية للصناعة الوطنية، لكن في ظل الأزمات، خاصة ونحن نواجه أزمة تمثل بـ 40% فجوة، فلا بد للدولة أن تتدخل". 

وأضاف رئيس شعبة الدواجن خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية الحياة، أن الفجوة تقدر بـ 72 ألف طن، لافتا إلى أنه عندما تترك الفجوة متواجدة، ستظل الأسعار مرتفعة، لكن حينما يتم التحرك الإيجابي من خلال استيراد الدواجن من الخارج لسد الفجوة، وبالأخص مع الدخول إلي شهر رمضان، معقبا: "في شهر رمضان حتى اللي ما بياكلش بياكل". 

وأوضح أنه لا يصح للمواطن صاحب الدخل المتدني أن يتم تركه عُرضة لما هو فيه، وبالتالي لا بد للدولة أن تتدخل وهذا دور الدولة، وبالتالي قامت الدولة بالاستيراد. 

وأشار إلى أن الشائعات بدأت تظهر فيما يتعلق بالدواجن المستورة، وبأنها سيئة، مؤكدًأ أنه كلام عارٍ تماماً من الصحة، لأن الدولة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستورد أي دواجن أو أي مواد غذائية للمواطن المصري ويكون بها أي خلل".

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

المدارس تستعد لعقد أول اختبار شهري بالفصل الدراسي الثاني

نائب محافظ مطروح: تخصيص 8 آلاف متر لإنشاء أول مدرسة رسمية دولية بالمحافظة

مجلس الجبلاية يدرس تقديم استقالته بعد هزيمة منتخب الشباب

مسلسلات رمضان 2023.. 13 بوستر دعائي منفرد لأبطال مسلسل «حضرة العمدة» (صور)

مصر تودع أمم إفريقيا للشباب بعد الخسارة أمام السنغال برباعية

الباز يحذر من انتشار الدلالات والسماسرة فى معارض «أهلًا رمضان»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرني».. عقارب الساعه لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

ماجد حبته

مهزلة التمويل المناخى

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال