«الكونتينر» يكشف مراحل تطور الخزف الصينى وهوس ملوك فرنسا به

قال الفنان أحمد داود، إن الخزف الصيني، يعود تاريخه لما قبل 5 آلاف سنة، وكان الفلاحون صنعوا أول أطباق من الخزف وكانوا ينقشون عليها، وظلت تتطور حتى وصلنا لعام 200 قبل الميلاد.

تطور شكل البورسلين

وأضاف خلال حلقة برنامج "الكونتينر"، والمذاع عبر فضائية on، أنهم وصلوا لصناعة أول بورسلين حقيقي في الصين، وهذا معناه أنهم وصلوا لتصنيع أفران تصل حرارتها إلى 1200 درجة مئوية، وهي التي يحتاجها ليجف، مشيرًا إلى أن شكل البورسلين تطور شكله وأصبح الأغنياء يحبون اقتناءه لأنه كان غاليًا جدًا.

وتابع، أنه في القرن التاسع الميلادي، وعندما احتكر العرب خطوط التجارة بدأت تنتشر الأطباق الصيني في العالم كله وأصبح ملوك أوروبا لديهم هوس بالصيني، لدرجة أن ملك فرنسا لويس الرابع عشر كان يهدي الفنانين الذين يقومون برسم الأطباق الصيني بأراض وألقاب ملكية، وهذا الهوس وصل لمصر وأصبح طقم الصيني جزءًا أساسيًا في جهاز أي عروسة بأي بيت مصري.