جدول ترتيب مجموعة الزمالك بعد الخسارة من الترجى التونسى

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للخسارة أمام الترجي التونسي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحصد الترجي العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط في الصدارة، وتوقف رصيد الزمالك عند نقطة في المركز الأخير.

أحرز محمد علي بن حمودة هدف الترجي الأول في الدقيقة 35 بعد خطأ فادح من محمد عواد قبل أن يتابع مهاجم الفريق التونسي الكرة في الشباك.

وسجل محمد علي بن رمضان الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من الهوني تابعها زميله في الشباك.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2023

تصدر الترجي التونسي، جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بعد الانتصار على أندية المريخ وشباب بلوزداد والزمالك.

وجاء المريخ السوداني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد الخسارة أمام الترجي ثم التعادل مع الزمالك والفوز على شباب بلوزداد.

وجاء شباب بلوزداد ثالثًا برصيد 3 نقاط من الفوز على الزمالك والخسارة أمام الترجي والمريخ.

ويأتي نادي الزمالك في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، بعد تعادله مع المريخ بدون أهداف وهزيمته من بلوزداد والترجي.



موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الترجي في دوري أبطال إفريقيا

من المنتظر أن يخوض الزمالك مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات، أمام الترجي التونسي.

ومن المقرر إقامة المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتجرى محاولات من جانب نادي الزمالك لإقامة المباراة على استاد القاهرة الدولي.

ولا بديل أمام الزمالك سوى الفوز في المباراة لإحياء آماله في التأهل، وإلا سيودع البطولة الإفريقية مبكرًا.