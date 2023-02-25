السقوط مستمر.. الترجى يهزم الزمالك ويُعقد مهمته فى عبور مجموعات دورى الأبطال

انتهت مباراة كرة القدم بين فريقي الترجي التونسي والزمالك بفوز الأول بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل محمد علي بن حمودة هدف الترجي الأول في الدقيقة 35 بعد خطأ فادح من محمد عواد قبل أن يتابع مهاجم الفريق التونسي الكرة في الشباك.

وسجل محمد علي بن رمضان الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من الهوني تابعها زميله في الشباك.

وحصد الترجي العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط في الصدارة وتوقف رصيد الزمالك عند نقطة في المركز الأخير.



أحداث الشوط الأول

الزمالك كان البادئ بالخطورة مبكرًا في الدقيقة الثالثة بتسديدة قوية من أحمد سيد "زيزو"، من خارج منطقة الجزاء تصدى لها معز بن شريفية وأخرجها لركنية.

وأنقذ حسام عبد المجيد الزمالك من هدف مؤكد في الدقيقة 14، بعدما أنقذ كرة من دفاع الترجي من أمام مرماه.

وسدد محمد بن رمضان تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 28، مرت بجوار محمد عواد.

وفي الدقيقة 30 سدد حمزه المثلوثي كرة خارج منطقة الجزاء، تصدى لها من جديد بن شريفية.

وعاد الترجي وشكل خطورة على مرمى الزمالك في الدقيقة 32، بعدما سدد حمدو الهوني تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء في شباك عواد الخارجية.

وسجل الترجي هدف اللقاء الأول في الدقيقة 35 عن طريق محمد بن حمودة، بعد خطأ فادح من عواد في امساك عرضية لاعب الترجي.



أحداث الشوط الثاني

الزمالك بدأ الشوط الثاني بسيطرة لكن بدون تشكيل أي خطورة على مرمى الترجي التونسي.

وشهدت الدقيقة 49 عرضية من الجبهة اليمنى للترجي عن طريق حمدو الهوني إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بسهولة إلى وسط الملعب.

وفي الدقيقة 55 تسديدة قوية عن طريق حمدو الهوني لاعب الترجي من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد على القائم الأيسر لمرمى الحارس محمد عواد.

فريق الترجي حاول إهدار الوقت من خلال تمرير الكرات بين لاعبيه بشكل شرعي.

وفي الدقيقة 65 تسديدة ضعيفة عن طريق محمد أمين بن حميدة لاعب الترجي من على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء الزمالك تصدى لها الحارس محمد عواد بسهولة.

جيسفالدو فيريرا أجرى عدة تغييرات لتنشيط الهجوم بنزول سيف جعفر بدلا من عمر جابر وأحمد بلحاج بدلا من عمر السيسي، وسيد نيمار بدلا من محمد عبد الشافي، ويوسف أسامة نبيه بدلا من شيكابالا.

في الدقيقة 80 تسديدة بعيدة المدى عن طريق غيلان الشعلالي لاعب الترجي من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد للغاية عن مرمى الحارس محمد عواد.

في الدقيقة 87 تنفيذ الركلة الحرة المباشرة للزمالك بتمريرة قصيرة لسيد عبد الله الذي أرسل تمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها حسام عبد المجيد برأسية أبعدها المدافع محمد توقاي إلى ركلة ركنية.