بروسيا دورتموند يتغلب على هوفنهايم ويتصدر الدورى الألمانى

اقتنص بروسيا دورتموند صدارة الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتا بفضل فوزه على مضيفه هوفنهايم 1-0 اليوم السبت بالمرحلة الثانية والعشرين من البوندسليجا.

ورفع دورتموند رصيده في الصدارة إلى 46 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بايرن ميونخ ويونيون برلين، قبل مواجهة القمة التي تجمع بينهما غدا الأحد.

وعلى ملعب راين نيكار أرينا، سجل جوليان براندت هدف الفوز لدورتموند قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بعدما حول بظهره التمريرة التي أرسلها القائد ماركو رويس من ضربة حرة مباشرة، إلى داخل الشباك.

وسجل دورتموند فوزه التاسع على التوالي على مستوى كافة المسابقات في 2023. وتراجع هوفنهايم إلى منطقة الخطر محتلا المركز الثالث من القاع برصيد 19 نقطة بعدما فشل في تحقيق أي انتصار في أخر 12 مباراة.

وتقدم لايبزج للمركز الرابع بفضل فوزه على ضيفه اينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف. ومنح تيمو فيرنر التقدم مبكرا للايبزج في الدقيقة السادسة ثم أضاف زميله إيميل فورسبيرج الهدف الثاني في الدقيقة 40 ثم رد جبريل سو بالهدف الوحيد لفرانكفورت في الدقيقة 61.

الفوز رفع رصيد لايبزج إلى 42 نقطة في المركز الرابع بفارق أربع نقاط عن فرانكفورت صاحب المركز السادس.

وعلى ملعب راين إينرجي ستاديون، حسم فولفسبورج فوزه على كولون بهدفي يانيك جيرهاردت وماكسيميليان أرنولد (ضربة جزاء) في الدقيقتين الرابعة و68.

ورفع فولفسبورج رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد كولون عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر. وعلى الاستاد الاولمبي في برلين، فاز هيرتا على ضيفه أوجسبورج بهدفين حملا توقيع ماركو ريشتر ودودي لوكيباكيو في الدقيقتين 61 و70.

الفوز رفع رصيد هيرتا إلى 20 نقطة ليبتعد عن مثلث الهبوط ويتقدم للمركز الرابع عشر، بفارق أربع نقاط خلف أوجسبورج صاحب المركز الثالث عشر.

وعلى ملعب فيسير شتاديون، اقتنص فيردر بريمن فوزا غاليا من بوخوم بثلاثة اهداف، بواقع هدفين في الشوط الأول وهدف واحد في الشوط الثاني. وتقدم نيكلاس فولكروج بهدف في الدقيقة 29 ثم أضاف نيكلاس شميدت الهدف الثاني في الدقيقة 43 وتكفل مارفين دوسكتش بالهدف الثالث في الدقيقة 59.

الفوز رفع رصيد فيردر بريمن إلى 30 نقطة في المركز التاسع وتراجع بوخوم للمركز قبل الأخير برصيد 19 نقط.